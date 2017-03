GIGAPLAN: To tidligere sjefer i Tesla skal bygge sin egen batterifabrikk - i Sverige. Det vil skaffe tusenvis av arbeidsplasser og potensielt mye billigere elbiler. Tesla Tesla

North Volt

Tidligere teslasjefer bygger egen «Gigafactory» - vil halvere batteriprisen i elbiler

Svensk gründer og tidligere sjef i Tesla bygger batterifabrikk i Sverige. Vil tvinge batteriprisen under 100 dollar per kWh. Det er svært gode nyheter for elbilkjøpere.