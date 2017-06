Test: VW Golf R facelift (2017)

År etter år er Golf den mest solgte bilen i Norge. Det er ikke engang noen reell konkurranse. I 2016 ble det solgt 2,3 ganger flere Golfer enn andreplassen på topplisten. Da hadde salget falt litt i påvente av ny modell. I 2015 var det hele 3,3 ganger så mange.

Årsakene er mange: Det er et trygt valg som man vet man kan få solgt senere, 7. generasjon Golf er ganske enkelt en svært god bil - og ikke minst kan du få bilen i alle tenkelige varianter: Alt fra billig innstegsmodell, til elbil, ladbar hybrid, sportsbil, stasjonsvogn og flerbruksbil. To eller firehjulsdrift. Manuell eller automat. En kan egentlig hevde at bilen er 3-4 modeller samlet under ett navn.