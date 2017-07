Test: VW e-Golf facelift - så langt går den egentlig

Det var dermed ikke med spesielt høy puls vi startet på turen tilbake til Oslo. Hele veien så det ut til å gå med solid margin.

Da vi passerte Operatunnelen, fant vi ut at vi hadde igjen såpass mye strøm, at det var på tide å legge opp til en omvei for å komme hjem. Vi fortsatte derfor ned til Sandvika og oppover E16, før vi kjørte småveier tilbake mot Røa.

Etter hvert som rekkevidden ble stadig mindre, kom det opp nye meldinger om at både ytelse og aircondition ble deaktivert, uten at vi i praksis la merke til det i Eco+.

Vel hjemme hadde vi tilbakelagt 241 km, og hadde fortsatt igjen 17 km rekkevidde - altså totalt nesten 260 km. Noe mer kunne nok vært mulig å presse ut, ved å kjøre enda mer økonomisk - men samtidig hadde vi helt optimale kjøreforhold.