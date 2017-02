Biltest Test: Toyota C-HR Hybrid (2017) Endelig gjør de noe helt spesielt - men én ting er helt på bærtur.

Hvis vi ser bort ifra den ganske dristige strategien om å satse på hydrogenbiler, er ikke "spenning" og "dristighet" ord vi vil bruke på Toyota. Selskapet er forholdvis traust, selv om de har spadd seg ut av "tristhetens hull" som de lå i en periode. Test: Toyota Mirai hydrogenbil Det har vært en følelse av at de har surfet på gamle prestasjoner litt for lenge, og at økonomene har satt håndjern på designerne. Men nærmest ut fra intet dukket det opp et designkonsept på Frankfurt-messen i 2015. Vi lo litt av det, som vi gjør av alle konseptbiler som skiller seg markant fra alt et merket lager ellers, og tenkte at dette kom aldri til å bli noe av.

Toyota avduket denne konseptbilen for et par år siden på bilmessen i Frankfurt. Vi hadde ikke stor tro på at det kom til å bli noe av.

Produksjonsbilen er påfallende lik.

Men som en japansk forretningsmann, omkranset av æreskultur, på jobbreise: Plutselig synger han karaoke, danser på langbordene og shotter som en villmann. Selskapet bestemte seg nemlig for å lansere denne designstudien i en overraskende lik versjon som ble vist frem på messegulvet. Litt større sidespeil, omtrent like dårlig utsikt og litt mindre hjul. Litt mindre radikale elementer. Ting som må til på en produksjonsmodell som folk faktisk skal bruke til noe annet enn å se på.

Dårhåndtakene til bakdørene er plassert helt oppe under taket. En av mange særegenheter på bilen.

Du kan si mye rart om C-HR, men designet skiller seg virkelig ut. Og vi elsker at Toyota tør. Navnet skjemmer Av årsaker vi derimot ikke forstår noe som helst av, så valgte Toyota å stjele navngivningen til konkurrenten. C-HR ble navnet. Toyota selv hevder det skal stå for «Coupé High Rider».

- Skal du til Toyota? Er ikke det en Honda?, spurte taxisjåføren forvirret da vi var på vei til å hente testbilen. Han var overbevist om at det var CR-V vi skulle hente. Test: Honda CR-V Vi viste ham bilde av bilen. - Åh, det var en flott bil. En fin bil! Vi har jo avtale med Toyota... Er den stor nok til å være taxi? Hadde vi vært Honda, hadde vi saksøkt. Fra et PR-perspektiv må det være et mareritt for Toyota. Men kanskje mer for Honda, som er i ferd med å bli marginalisert.

Ifølge rapporter vi har fått fra forhandlernettverket, tør de ikke å kalle bilen for bare «C-HR», men «Toyota C-HR», for å unngå forvirringen. At Honda tidligere har laget biler som har vært i overkant designet, har nok ikke gjort frykten mindre. En bil uten konkurrenter Med sitt noe ukonvensjonelle coupé-design, er dette en bil som i praksis står uten konkurrenter. Crossover/coupé-SUV finnes det ikke så mange av. BMW X4 er altfor stor. Det samme er Mercedes GLC Coupé. Test: BMW X4 M40i Vi har sett den sammenlignet med Audi Q2, noe som blir helt feil. Vi tenkte selv litt på knøtten Ford EcoSport, men det fortjener ikke Toyota. Noen ville kanskje sagt Nissan Juke, en bil vi i sin tid ga æresplassering i kåringen for verdens styggeste biler, så vi vil helst ikke anerkjenne dens eksistens. Toyota selv sier de tenker på Nissan Qashqai. Men ingen stemmer egentlig ikke. C-HR er en bil som må sees på som litt et statement. Som en egen greie.

Design fremfor praktikalitet Ser man på de ytre dimensjonene har Toyota rett i at Qashqai er en nær konkurrent, men det ekstreme designet gjør at en har gjort kompromisser både opp mot bakseteplass og bagasjeplass. Du får inn personer i baksetet, men de sitter ikke særlig romslig - og ikke ser de ut heller. Bakvinduene er nemlig små.

Bagasjerommet er ca 55 liter mindre enn på Qashqai, men virker likevel overraskende romslig fordi nesten all denne plassen er forsvunnet i høyden - ikke dybden. Det betyr selvsagt at det ikke er all verden enkelt å stable i høyden. På innsiden er bilen på mange måter lett gjenkjennelig Toyota, men likevel noe mer spennende. Vår Dynamic-utgave har en blå/lilla stripe som går fra ende til ende på dashbordet - og vår erfaring er at dette interiøret enten begeistrer eller faller helt flatt hos folk.

I midten finner man en, i Toyota-sammenheng, gigantisk infotainmentskjerm med en salig blanding av moderne og ganske datert brukergrensesnitt. I praktisk bruk fungerer det veldig godt, men vi savner Apple CarPlay/Android Auto-støtte. Hybrid = forhjulsdrift Toyota har tidligere sørget for at hybrid kan kombineres med firehjulsdrift på RAV4, men det er ikke det samme systemet som benyttes på C-HR. Går du for hybrid, noe vi antar at nesten alle kjøpere vil gjøre i Norge, får du det samme hybridsystemet som Toyota benytter i den nye generasjonen Prius. Test: Toyota RAV4 Hybrid Dette betyr en 1,8-liters bensinmotor på 98 hestekrefter, i kombinasjon med en elmotor på 72 hestekrefter - som dessverre ikke yter maksimalt samtidig, og som dermed gir deg 122 hestekrefter.

På papiret skal denne bilen kunne kjøres på 0,39, og under vår prøvekjøring lå vi ganske nøyaktig på 0,5 liter per mil ved en blanding av langkjøring og småkjøring i til dels høy hastighet, saftige bakker og ikke noen spesielle forsøk på økonomisk kjøring. Ja, og stort sett flere i bilen samtidig var det også. Det er ganske imponerende. Behagelig, men støyende Bilens kjøreegenskaper kan først og fremst beskrives som forutsigbare og ufarlige. Har du kjørt en Toyota før, så vet du hva du får. Styrefølelsen er halvveis distansert, den trinnløse automatiske girkassen gir aldri noen direkte følelse på gasspedalen - men på en eller annen måte er dette helt OK.

I motbakkene kunne vi tenkt oss litt mer pulver, men bilen oppleves som lettkjørt og behagelig. Bilen takler dårlig underlag bedre enn vi kan huske Prius og Auris gjør, uten at den virker direkte dvask i svingene. Som alltid på Toyota må vi klage på for korte sitteputer og for dårlig lengdejustering på rattet. Det er fortsatt åpenbart at Toyota designer biler for folk på 170 eller mindre. Vår store innvending er at bilen i høye hastigheter støyer mer enn vi setter pris på. I hastigheter rundt 80 og høyere må man heve stemmen for samtaler, eller skru opp det middels gode stereoanlegget mer enn det som virker fornuftig. Toyota melder at støyen trolig blir noe forsterket av litt røslige ikke-standarddekk på vår pressebil - og med andre dekk har bilen blitt omtalt som relativt stillegående.