Test: Tesla Model X P90D, Volvo XC90 T8 og Audi Q7 e-tron

Vi vet at dette er biler mange nordmenn kunne ha tenkt seg. De er store, rommelige, har firehjulsdrift og godt med motorkraft. De kan fås med supert luksusutstyr, og ja, de vil gjøre naboen din misunnelig.

Avgiftssystemet elsker dem. Volvoen fikk satt ned avgiftene med nesten 90.000 kroner fra nyttår 2017, Audien med 50.000 kroner. Tesla Model X selges uten at staten tar en eneste avgifts- eller momskrone, selv ikke for skinnsetene eller lydanlegget. Slikt smaker det godt kjøp av, selv om totalpris med utstyr fortsatt er på godt over én million kroner for alle tre.

Isregnet har gjort det så glatt at vi har listet oss ned bakkene og gjennom svingene. Det er ikke morsomt med biler som veier inntil 2,5 tonn, slik Audien og Teslaen gjør. Ingenting glir så godt som store SUV-er uten piggdekk.

Heldigvis greier også det duvende cruiseskipet av de tre, Q7 e-tron, å gi oss en følelse med underlaget. Det hadde vi fryktet at den ikke ville gjøre. I Volvoen merker vi noen overraskende «stepp». Det skal vi kjenne ofte i løpet av runden i fjellet.

Mange minusgrader og regn er såpass sjelden at det ikke kan telle nevneverdig selv i en biltest. Nå går det oppover, og regn går over til lett snøvær. I Teslaen blir sikten bra igjen, men det skorter på lun kosevarme i bilen. Når det er kaldt, føles det som kuldefall fra glasset over hodet vårt.

Men kjøre på is og snø, det kan den bedre enn noen av de andre.

SUPERT: Teslas firehjulsdriftssystem har en fantastisk evne til å skaffe seg framdriftsgrep. Lavt tyngdepunkt gjør at den kjennes lettere og lavere enn den er.

Den har voldsomme krefter, med 539 hk og 967 Nm, og på snø og is er ikke det alltid heldig. Men den takler det glimrende, og forklaringen ligger i oppbygningen. Under skallet er den likedan som en Model S med firehjulsdrift. Den har «skateboardet» med den store batteripakken, og råsterk elmotor bak og en svakere motor foran. Det kjennes helt annerledes enn i de to andre.

De fleste tenker trolig på Model X som en slags SUV. Den er egentlig ikke det. Av konsept er den mye mer av en flerbruksbil med justerbar bakkeklaring via luftfjæringen.

Kjører du i vanlig fart, legger fjæringen bilen lavt. Da har den ikke mer bakkeklaring enn vanlige biler. Med den tunge batteripakken bare et par desimeter over asfalten har sjåføren det vesentligste av vekten under seg.

Derfor krenger ikke Model X som de to andre, og derfor kjennes den alltid mer direkte og mer kontrollerbar. Som en mindre, lettere og lavere bil.

Ikke minst har du måten Tesla har konstruert firehjulsdriften. En «hjerne» avgjør med hjelp av tilbakemeldinger fra sensorene i antispinn-/antiskrenssystemet hvilken motor som skal drive bilen, og når begge motorer trengs. Dette skifter kontinuerlig, for både å gi best mulig rekkevidde og best mulig grep.

En elmotor kan styres mye raskere enn en forbrenningsmotor. Når vi gir gass i Teslaen, kan det tilsynelatende være så glatt som bare det. Den greier å finne alt det som eksisterer av framdriftsgrep og drar lett fra de to andre, uten hjulspinn, heft og plunder. Den bare gir akkurat nok kraft til at hjulene kan finne maksimalt feste.