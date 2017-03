Vi tok med oss den Model X-versjonen som (foreløpig) har lengst rekkevidde - 90D - på en rekkeviddetest på en tur som både inkluderte motorvei, landevei og kraftige motbakker. Magnus Blaker Magnus Blaker Side3 Biltest Test: Tesla Model X 90D Rekkeviddetest Hvor langt kan du egentlig regne med å komme på vinterføre?

Da vi for første gang testet Model X P90D, lovet vi å komme tilbake med en skikkelig rekkeviddetest på vinterføre. Test: Tesla Model X P90D Ludicrous 6-seter Det kan høres enkelt ut, men det å skaffe til veie en testbil er noe som planlegges i lang tid på forhånd. Dermed er det utfordrende å treffe en kuldeperiode i en vinter med svært varierende temperaturer. Denne gangen så det derimot lovende ut: En uke får vår planlagte testtur med 90D-utgaven, var det meldt ned mot 11 minusgrader. Det skulle derimot ikke vise seg å være fasiten.

Hvor langt tror man at man kommer?

Tesla var på forhånd tilbakeholdne med å oppgi noen estimater på hvor langt de trodde vi ville komme på vår test - utover de urealistiske NEDC-tallene på 489 kilometer. Vi regnet derimot med at de amerikanske EPA-tallene på 414 kunne være en indikator - men temperaturen kan påvirke dette i stor grad. Les også: Så langt går egentlig elbilene du kan kjøpe i dag

Omtrentlig kjøretur. Vi planla å teste bilen som en «hyttebil» - og la opp en tur som vi visste skulle begynne i Oslo, og ende på superladerstasjonen nord for Lillehammer. Nøyaktig rute er derimot vanskelig å legge på forhånd når vi rett og slett ikke visste om det var 300 eller 400 kilometer vi skulle sikte mot. Løsningen ble en variert testtur som gikk fra Oslo, opp Rv 4 til Hadeland - og videre på østsiden av Randsfjorden til Dokka. Derifra la vi turen over fjellet gjennom Aust-Torpa til like sør for Lillehammer. Deretter var planen å kjøre så langt opp E6 som bilens GPS-system mente var fornuftig, før vi skulle snu og ende på ladestasjonen. På turen får man alt fra rolig landeveikjøring, til bratte bakker - og motorveihamring. Bilen ble plassert i Range Mode, som reduserer varmeeffekten noe, men temperaturen ble satt til behagelige 21 grader.

Maksimere rekkevidde ved å fullade rett før avreise For å få batteriet fulladet rett før en planlegger å legge ut på en reise, anbefaler Tesla å bruke planlagt lading. I praksis betyr det at man setter bilen klar til lading, lar bilen registrere ladeeffekten på laderen du benytter - og dermed gir deg et estimat på hvor lang tid det vil ta å fullade bilen. Når du vet at bilen for eksempel regner med at fullading vil ta 4 timer, programmerer du bilen til å starte lading 4 timer før planlagt avreise. Bilen vil da være fulladet omtrent i det øyeblikket du skal reise, med optimal temperatur i batteriet. Dette vil gjøre at bilen må bruke mindre energi på å varme opp systemene, og forbedrer batteriets ytelse. Full åpenhet: Starten gikk ikke som planlagt

Ifølge Tesla sørger en fornuftig Tesla-eier for at bilen nettopp er fulladet i det man setter ut på langtur på vinteren (se faktaboks). Vi parkerte bilen med forholdsvis fullt batteri, og beregnet når ladingen måtte starte for full effekt ved testturens start. Problemet var at stikkontakten var av eldre type som ikke var beregnet for elbillading med ujevnt spenningsnivå - noe Tesla ikke er særlig glad for. Da vi sto opp på testdagen, hadde derfor bilen nektet å starte lading som planlagt fordi den anså kvaliteten på strømmen som for dårlig. Det er en grunn til at egen ladeboks anbefales av alt fra DSB til nær alle elbilprodusenter. Vi måtte derfor gå ned til bilen, ta ladekabelen inn og ut, for så å manuelt starte ladingen. Ujevn strømkvalitet førte også til at ladetiden på dette tidspunktet var beregnet til rundt en time lenger enn den hadde beregnet dagen før.

Dårlig kvalitet på strømuttaket sørget for at bilen ikke hadde fått mer enn 2 km ekstra rekkevidde 2,5 timer etter at ladingen egentlig skulle ha begynt.

Med begrenset tid før vi måtte starte turen, lot vi bilen få knappe to timers lading. På avreisetidspunktet ladet den på fattige 10-11 km per time, og hadde igjen rundt 1,5 time til fulladet. Potensialet var altså ca 15 kilometer ekstra rekkevidde. Av større betydning var det at været var blitt betydelig endret sammenlignet med varslene en uke tidligere. 11 minusgrader var snudd til 7 plussgrader. Noen ekte vintertest kunne vi dermed glemme. Ved avreise mente bilen at rekkevidden på bilen skulle være 374 kilometer - med et batteri som var rundt 95% fulladet. En problemfri reise Kjørestilen vi la opp til var tilbakelent, men på ingen måte treg. Målet var i størst mulig grad å kjøre som normalt - uten sløseri. Selve turen foregikk uten noen form for dramatikk. I motsetning til en del andre elbiler, føler vi at vi kan stole på det Tesla forteller oss om gjenværende rekkevidde. Det fører til lavt blodtrykk og anledning til å nyte bilens litt påkostede lydanlegg.

Denne grafen viser Teslas forsøk på å beregne gjenværende strøm på en planlagt tur. Legg merke til at den er svært ujevn, noe som samsvarer med mot- og medbakke. Her har vi plottet en rute som er såpass lang at bilen synes det er vel lite batteri igjen ved ankomst.

Teslas GPS-system har en svært god evne til å lese terreng, og dermed ta høyde for ekstra forbruk i motbakke, og lavere forbruk i nedoverbakke. Så vidt vi forstår, bruker bilen erfaring om forbruket til andre Teslaer som har kjørt veiene før deg. Dette er en ekstremt viktig egenskap, for forbruket i motbakker er veldig mye høyere enn på flatmark.

Mens en "normalforbruk" på en Model X 90D ligger på 150-250 Wh per kilometer, kan forbruket mer enn tredobles hvis du har litt fart i motbakkene - mens du lader i medbakke. På bildet over kan man se hvordan forbruket endrer seg med terrenget.

Etter å ha kjørt på både «snille og slemme» veier for rekkevidden, tilsa beregningene til bilen at vi burde snu på E6 like ved Kvam. Om vi kjørte til neste avkjøring kunne vi potensielt gå tom for strøm før vi kom frem til superladerstasjonen på Lillehammer. Dette var et litt konservativt anslag, for høydeforskjellen mellom Kvam og Lillehammer er på nær 100 meter. Da vi kom frem til superladestasjonen på Lillehammer hadde vi tilbakelagt 365,5 kilometer - og hadde fortsatt 55 kilometer tilgode. I tillegg hadde vi startet med omtrent 15 kilometer forringet rekkevidde. Dette skulle tilsi 435 km rekkevidde - bittelitt mer enn de oppgitte EPA-tallene på 414 km.



365,5 kilometer tilbakelagt - 55 kilometer gjenværende rekkevidde. I tillegg var batteriet ca 15 kilometer unna fulladet ved turens start.

Vi vurderte å tappe bilen helt, men sen avgang førte til at det var rushtid i helgeutfarten, og dermed stor heft om ladeplassene fra ferierende Tesla-eiere. Vi ønsket dermed ikke å risikere å stå med tomt batteri på en ladestasjon med kø. All erfaring tilsier derimot estimatene til gjenværende rekkevidde er til å stole på. Som alltid kan dette tallet bli både høyere og lavere avhengig av terreng, kjørestil, veitype og utetemperatur - men vår test burde være et ganske realistisk scenario. Teknologibil - ikke luksusbil

Etter å ha nesten fulladet bilen på hurtigladeren, fortsatte vi testingen av bilen uten rekkevidde i tankene. Og det er da tanken kommer stadig mer snikende inn på oss:

De som omtaler Teslaer som «luksusbiler» kan ikke helt ha forstått konseptet med luksusbiler. Både Model S og X er utvilsomt påkostede og gode biler, men de er mer teknologibomber enn luksusbiler. Vi har nevnt det før, og vi nevner det igjen: Tesla faller gjennom både på «sofistikasjon» i understell og den opplevde interiørkvaliteten sammenlignet med det beste de tyske premiumbilene har å by på.

Det er ikke noe galt med Teslas interiør, men det fremstår ikke spesielt luksuriøst. Den enorme skjermen definerer derimot hva som er fokus.

Test: Audi SQ7 Quattro Biler som Audi (S)Q7 og BMW X5, og ikke minst den nye generasjonen Mercedes-modeller, fremstår mer luksuriøse. På telehivbefengte norske veier håndterer også tyskerne underlaget på en mer sofistikert måte. Luftfjærene i Tesla takler store ujevnheter på en god måte, men er ganske brå på hull og humper i veien. Den høye vekten fra batteriene må utvilsomt ta noe av skylden. Vi snakker tross alt om en bil på nær 2,5 tonn. Men når det kommer til wow-faktoren, teknologien og ren og skjær ytelse - for ikke å snakke om fremtidsrettethet - oppleves Tesla som i sin egen divisjon. Selv uten Ludicrous-modus og de sterkere motorene i Performance-utgaven, er umiddelbarheten og kraften i akselerasjonen på Model X noe du bare må smile av. Gang på gang. Støynivået er det også vrient å klage på. Tesla er også uten tvil den elektriske bilprodusenten som er best i stand til å gi deg pålitelig informasjon om hvor lang rekkevidde du faktisk har. Den gir deg til og med råd om du skulle begynne å slite:

Om du strekker batterikapasiteten, kan bilen gi deg råd om hva som skal til for at du skal komme frem.