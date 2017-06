Test: Tesla Model S 100D på langtur

Noen ganger anbefalte GPS-en den lange veien om E16. Ved et par anledninger ønsket den å geleide oss om superladestasjonen på Bygland i Agder (!). Til slutt ville bilen at vi skulle kjøre over Hemsedal. Korteste vei var altså ikke ruten Model S ønsket seg.

Årsaken til at det å sette inn GPS-målet er viktig, er at bilen bruker terrenget og erfaring fra andre Tesla-førere på samme vei for å beregne strømforbruket.

Dette er den store forskjellen på Tesla og de andre bilprodusentene: Den ser ikke bare på din tidligere kjørestil når den beregner rekkevidde, men også på hvor du skal kjøre. Dermed kan bilen gjøre bedre beregninger på om du må lade på turen eller ei.