TEST: Tesla Model 3

Trangt

Det er altså mye som er bra i Model 3, men ikke alt. Plasstilbudet i den 4,7 meter lange bilen skuffer. Det er fullt ut tilstrekkelig for de to foran, men baksetet passer bare for passasjerer som er lavere enn 180 cm. Særlig med tanke på at drivlinjen krever lite plass i en elbil, er plassen for dårlig.

Også bagasjerommet er trangt. Med sine 340 liter rommer det én koffert mindre enn konkurrentene. I tillegg gjør den lille lukeåpningen det vanskelig å få inn store gjenstander. Oppbevaringsrommet under panseret er på 85 liter og blir dermed en fattig trøst.

Tesla i Norge har ennå ikke avgjort hva Model 3 vil koste. Derfor er dette et grovt anslag basert på utenlandske priser:

Versjonen med lengst rekkevidde vil trolig få en startpris på noe under eller rundt 400.000 kroner. En premiumutstyrspakke er å anbefale, og den vil antakelig koste cirka 40.000 kroner ekstra. Totalprisen er god, for bilen overbeviser som et ekte alternativ til konkurrentene med vanlig motor.