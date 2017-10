Test: Smart ForTwo Electric Cabrio

Bakseter er det selvsagt ikke i en bil som heter "ForTwo".

Rekkevidden er også ganske håpløs. Papir-rekkevidden på 160 km - og du kan regne med 110 km i praksis. Dette er tall vi husker fra da den nå utdaterte Mitsubishi i-MiEV. Vi forventer nå rundt 300 km rekkevidde fra nye elbiler.

Ifølge analyseselskapet ING, anses alt under 200 km for «first generation with limited appeal» når de omtaler elbiler. Det vil nok mange være enig i.

Cabriolet er jo ganske snasent - selv om det her vel egentlig er snakk om et i overkant stort soltak. Men på høstføre forstår du fort at at konseptet el-cabriolet ikke er optimalt i Norge: