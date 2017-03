Renault Zoe er en liten tass av en bil - men rekkevidden er svært god. På papiret. Biltest Test: Renault Zoe 40 kWh - rekkeviddetest (2017) Den er billig - og den oppleves billig.

Vi står i startgropa til en rekkevidderevolusjon på elbiler. En del av de klassiske storselgerne, som e-Golf, i3 og Leaf får økt sin rekkevidde med 30-70 prosent. Opel er i ferd med å knuse konkurrentene med sin Ampera-e - og mange vil følge i deres fotspor. Pris vs. rekkevidde: Så langt går alle elbilene på markedet i Norge Og så har vi Renault Zoe - elbilen som har litt lett for å bli glemt i Norge. Første utgaven ble kraftig forsinket fordi den bruker et helt annet ladesystem enn alle andre bilene på markedet. Derfor måtte de finne en quickfix slik at bilen faktisk kunne lades fra vanlig ladekontakt. Dette kom i fjor, med en begrensning på fattige 10 amper (2,3 kW per time). Oppgitt listepris opp mot oppgitt rekkevidde (NEDC). Og når bilen først dukket opp, fikk den rykte på seg for å være bilen som hadde størst forskjell mellom oppgitt og reell rekkevidde. Nå har den derimot kommet i en oppgradert utgave med et 40 kWh batteri, opp fra 22 kWh, som i teorien gjør at bilen skal kunne gå 400 km. Så er denne bilen noe å satse på? Er billig - og oppleves billig Side3 har tidligere sammenlignet rekkevidden mot pris på forskjellige elbiler. Den nye utgaven av Zoe er den elbilen på markedet som kommer best ut på papiret. I kroner per kilometer er den et hav foran konkurrenter som Ioniq og Nissan Leaf. Men nå skal vi være litt ærlige her: Det merkes at dette er en billig bil.

Legg merke til den svarte bryteren omtrent der førerens høyre kne skal være. Det er en tretrinns bryter for setevarme. En merkeligere plassering har vi aldri sett.

Vi har testet den nye topputgaven, som har fått navnet Bose Edition. Den leveres med skinnseter og et litt mer påkostet lydanlegg med ganske brukbar lyd - samt noen mindre detaljer.

Alle knappene som er fysisk plassert på rattet er til cruisecontrolen. Derfor har de plassert en ekstra "fjernkontroll" bak rattet for lyd.

Bilen er forholdsvis dårlig lydisolert, setene er ikke noe særlig gode å sitte i, de fleste overflatene og materialene kjennes billige ut, baksetene er små - og vindusspylerne klarer så vidt å treffe nedre delen av vinduene. Setevarmen - som styres fra et helt merkelig sted ikke langt unna gasspedalen - bruker lang tid på å varme opp setene. Dessuten sverger Renault til å bruke reflektive overflater under vinduet, som gjør at det å kjøre i motlys rett og slett er ganske ubehagelig. Zoe er dessuten den eneste elbilen av nyere dato som ikke oppleves særlig kvikk. Den oppgraderte varianten har rett nok litt mer effekt, men 92 hestekrefter og 250 Nm dreiemoment er ikke spesielt mye på en bil som veier 1,5 tonn. Særlig når man vet at effekten på elmotorer stuper jo raskere bilen kjører. Zoe er en liten bil med en liten elmotor. Og skal vi være ekstra slem: Det er like greit - for bilens kjøreegenskaper tilsier at bilen ikke skal kjøres så fort. Styrefølelsen er litt ullen og selv om batteriet sitter lavt, oppleves bilen topptung. Joda, den er smidig i bykjøring, men du skal ta det rolig i svingene. Men hvor langt går den? Vi har fått en del tilbakemeldinger på at våre i overkant ambisiøse rekkeviddetester. Uten varme på vinteren og kjøring under fartsgrensen er ikke måten folk flest bruker bilen. Hvor langt en kan kjøre hvis en er villig til å pådra seg frostbitt er visst ikke så relevant.

Hurtigladeren lyste blått og alt var fint da vi gikk fra bilen. Da vi kom tilbake oppdaget vi at den hadde gitt opp.

Vi valgte derfor å legge opp til en mer realistisk test. Den startet derimot på verst tenkelige måte etter at bilen hadde avvist hurtigladingen i parkeringshuset (etter tre timer sto det fortsatt «checking» i displayet). Vi startet derfor en rekkeviddetest med rundt 91 prosent igjen på batteriet. Ikke helt optimalt, men vi visste heldigvis hvor langt den hadde gått siden forrige lading. Vi beholdt varmeanlegget på 20 grader, og kjørte som vanlig mot Töcksfors i Sverge langs E18. Vi holdt fartsgrensen med unntak av motorveien, der vi la oss på 85 km/t på cruisecontrol.

Det skulle fort vise seg at dette kom til å gå åt skogen. Da vi ankom Ski på vei hjem, måtte vi finne en lader for å komme oss helt tilbake til Oslo. 400 km var redusert til 210 km. Men også på Ski feilet hurtigladingen (selv med telefonisk støtte fra Fortum), og vi måtte dermed koble oss på en vanlig stikkontakt på bensinstasjonen. 23 timer og 45 minutter skulle det ta å fullade...

Vanlig stikkontakt er mulig med den nye overgangen til Zoe - men det går infernalsk tregt. Men må man, så må man.

Vi tok oss derimot bare tid til å lade nok til å kunne komme oss tilbake på jobb, og på dagens 3. forsøk fungerte endelig hurtigladingen som den skulle. Mulig Fortum ikke hadde dagen, men slikt kan gjøre noen og hver betenkt. Vi oppfattet at resultatet var så dårlig, og med så mange feilkilder - at vi dagen etter valgte å ta turen igjen. Denne gangen uten varme. Det er en utsøkt ubehagelig oppgave i en håndfull minusgrader, og da vi nærmet oss Sverige var vi nødt til å skru på litt lonk på setevarmen.

Resultatet var at bilen var villig til å ganske mye lenger, og vi endte til slutt opp med 258 kilometer. Ekstremt sensitiv for hastighet Renault opplyser til Side3 at de selvsagt er klar over at EU-testen (NEDC) for rekkevidde er totalt urealistisk. De skal ha klart å kjøre 400 km med bilen på en ringvei rundt Paris, men de sier lite om hastighet og forhold. Åpner du salgsbrosjyren ser du at selskapet er helt ærlige om rekkevidden. De skriver at du kan forvente opp til 200 km på vinteren og 300 km på sommeren. Det er en mye mer ærlig sak enn EUs fantasitall. Les også: Så langt går egentlig elbilene du kan kjøpe i dag

Men det er altså halvparten av oppgitt kjørelengde.



I sine mest optimistiske øyeblikk, når bilen er fulladet og du kjører sakte, kan den tro at den vil komme veldig langt. Men når du nærmer deg normale landeveishastigheter skjer det store endringer.

Det er alltid slik at elbiler får lenger rekkevidde jo saktere du kjører.. Årsaken er at en elmotor blir mindre effektiv jo høyere turtall du har. Men vår erfaring er at Zoe er mer sensitiv for hvilken hastighet du kjører i enn andre elbiler. Årsaken er trolig fordi Zoe har en såpass svak motor, og dermed presses den langt på forholdvis normale hastigheter. Da stuper effektiviteten.

Holder du deg på sideveier i lav hastighet, da kan du kjøre langt.

Vi har ikke et øyeblikks tvil om at bilen fint kan nå 300-340 km rekkevidde om du holder deg under 60 km/t på en vanlig sommerdag. Men det virker som om du blir hardt straffet så fort du passerer 70. Og motorveihastigheter er drepen. Og det er før batteriet har begynt å tape kapasitet - hvor du må regne med at bilen går 20-30 prosent kortere når batterigarantien er i ferd med å løpe ut etter åtte år. Legger du så på setevarme, varmeapparatet og fyller opp bilen med passasjerer - så vil man forstå hvorfor Norge ikke nødvendigvis er det landet i verden som er best egnet for elbiler relativt sett.

Når hurtiglading faktisk funger, så fullades det på rundt 2,5 timer - og det går mye fortere opp til 80%.