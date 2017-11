Test: Renault Koleos (2017)

I baksetene er det nærmest danseplass til barna, mens bagasjerommet er romslig nok - dog ikke imponerende med sine 530 liter.

Et solid løft, men ingen innertier

Med Koleos viser Renault at de igjen er et merke som det er verdt å vurdere, og de forsøker å legge seg i et prisleie der du får mye bil for pengene - i alle fall når du regner inn prisen for ekstrautstyr.