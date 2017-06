Test: Porsche Macan Turbo Performance Pack (2017)

Begynner du å trykke på knappene for det adaptive understell, strammer den seg til og tilbyr engasjerende og presise kjøreegenskaper. På det strammeste blir Macan såpass hard at den nok best egner seg på bane. Det forbausende er at den tilbyr alt sammen i én pakke.

Lyden er forøvrig helt herlig hvis du åpner spjellene i eksosanlegget.

Interiør

Interiøret er vi derimot litt mindre sikre på enn bilens fantastiske kjøreegenskaper. Instrumentpanelet er ganske så uoversiktlig - og bærer preg av at Porsche skal videreføre gamle tradisjoner. Speedometeret på venstre side er så lite lesbart at farten også vises digitalt rett under turtelleren på midten.