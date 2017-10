Test: Opel Insignia Grand Sport (2017)

Bilen er utstyrt med adaptivt understell, og selv om effekten er mer subtilt enn på enkelte andre biler, får man følelsen av at bilen takler både dette å dra litt på - men også hverdagskjøringen.

Føles som veldig mye for pengene

Totalinntrykket av nye Insignia Grand Sports er at du her får veldig mye bil for pengene, og ikke minst føles det som om Opel nå har funnet sin nisje i markedet igjen: Nesten like bra som de tyske premiummerkene, men uten at du må betale det hvite ut av øyenene for ekstrautstyr.

Med både Insignia og Astra på plass som imponerer på samme måte, er det nå verdt å ta seg en tur innom en Opel-forhandler selv om Ampera-e har håpløst lang leveringstid.

Det er bare så innmari synd at de ikke tar med seg tankene om elbil inn i sine andre modeller.

Opel Insignia Grand Sports Premium 260 hk AWD Motor: 4-sylindret turbobensin

Volum: 2,0/1998 ccm

Effekt: 260 hk v/5300 RPM

Dreiemoment: 400 Nm v/2500 RPM

Girkasse: 8-trinns automat

Drift: Alle

Størrelse: 4897/1863/1455 mm

Egenvekt: 1574 kg

Bagasjeplass: 490/1450 liter

Hengerfeste: 1500 kg

Toppfart: 250 km/t

0-100: 7,3 sekunder

Forbruk (NEDC): 0,86 l/mil

CO2: 197 g/km Modell fra: 609.900 kroner (OFV-tall)

Testbil: 659.500 kroner

Ekstrautstyr inkluderer: Metallic, premium seter med massasje, OPC-line eksteriør, Park-pakke, 20" felg, oppvarmet frontrute mm



Det gode

Svært vellykket design



Eksepsjonelt mye standardutstyr

Har ristet av seg sitt tunge preg

Sprek motor

Stillegående

Hyggelig pris



Det dårlige

Noe høyt forbruk

Interiøret lever ikke helt opp til tysk premiumstandard

Firehjulsdrift er kun tilgjengelig med kraftigste bensin- og dieselmotor



Det grusomme