Test: Nissan Micra 5. generasjon (2017)

Et spenstig design



Det første signalet om at bilen er ny på alle måter, er at det gamle designet er skrotet. I stedet har Nissan utviklet en ganske sprek ny løsning som ser ut som en slags hybrid av Opel Corsa, Renault Clio, Fiesta - og et hint av den utfordrende Hyundai Velocter.

For å understreke at dette er en ny retning for selskapet, har de klint på oransje som lanseringsfarge. Og gjerne noen fartsstriper om du ønsker.