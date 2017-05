Test: Nespresso Expert - mobilstyrt kaffemaskin

Jeg har aldri helt klart å bestemme meg for om jeg er mest glad i filter- eller presskannekaffe, men realiteten er at jeg veldig sjelden lager noen av delene. På morgenen har jeg dårlig tid, så det å sette i gang en omfattende kaffeprosess er ikke en prioritet.

Løsningen ble raskt en kaffekapselmaskin. Vel, to. Det er greit å ha litt å velge mellom.

Og etter å ha fått barn ender det i praksis med at første kaffekopp inntas på jobb. Jeg trenger ikke enda flere operasjoner å tenke på.

Men hva om det fantes en løsning som gjør at en ferdig kopp kaffe står og venter når jeg kommer ut på kjøkkenet om morgenen?

Noen vil kanskje kalle det en ekstra snill kjæreste eller hushjelp, men Nespresso har kommet opp med en mer pålitelig løsning. Den har fått navnet Expert.

Styres fra app



Dette er den første nye kaffemaskinen fra gigantkonsernet som egentlig byr på nevneverdige nyvinninger. Denne kommer nemlig med to nye funksjoner.

Nå skal vi ikke begynne regelmessig kaffetester, men årsaken til at vi har tatt den nærmere i øyesyn er at de har utstyrt den med kobling til mobiltelefonen og en egen app.

Dette har åpnet for en ny verden av muligheter, og Nespresso har siktet seg inn på fjernstyring.

Kaffemaskinen kobler seg til mobilen ved hjelp av Bluetooth, og gjennom appen kan du selv programmere hva slags kaffe du skal ha:

Ristretto (nyhet-ish)



Espresso

Lungo

Vann

Americano (nyhet)



Endelig temperaturstyring



Du kan også justere temperaturen på drikket, slik at du nå endelig faktisk kan få skikkelig varmt vann ut fra en Nespresso-maskin. Det er spesielt gode nyheter om du brukere maskinen til å lage tevann, som krever litt varmere vann.

Ideen er at du kan trykke på "start"-knappen når du går ut av sengen eller kommer ut fra dusjen, og dermed har en ferdig kopp stående når du ankommer kjøkkenet.

Appen lar deg også programmere maskinen til å automatisk starte tapping på et visst tidspunkt. De fleste har relativt faste rutiner på når de trenger sin første kopp om morgenen.

Så fungerer det?

Det korte svaret på det er "ja", men det litt lenger svaret er mer sammensatt.

For det å koble mobilen til maskinen fungerer helt knirkefritt, og du kan med enkelthet bestemme hva slags drikke du vil ha. Det betyr at den ferdige kaffekoppen står ferdig når du kommer ut på kjøkkenet.

Utfordringen er derimot todelt:

For det første bruker kaffemaskinen Bluetooth som har begrenset rekkevidde. Det er ikke derfor gitt at du faktisk har tilkobling til maskinen fra soverommet.

Men det som gjør at vi føler at dette er et "første steget"-prosess, er at maskinen i seg selv ikke har blitt mer automatisert. Du må fortsatt sørge for at det står en kopp under trakteren, og du må selv ha matet inn en ny kaffekapsel. Skal du ha varm laktose i koppen, må det også ordnes manuelt.

Maskinen har ikke fått en kaffekapsel-mater, eller en avansert måte å sørge for at det står en ren kopp under.

Krever planlegging



Så når du våkner groggy om morgenen, må du faktisk ha husket å gjøre alt klart dagen før. Har du ikke husket det, blir alt bare krøll.

Hvis du uansett må bort for å sjekke, er det raskere og enklere å bare vri på knottene på maskinen.

Og du kan ikke ha to kopper klare.

Dette er altså primært for enslige som husker på kvelden at de har lyst på en kaffe morgenen etter - og faktisk tar seg bryet med å planlegge. Da er det faktisk ganske genialt.

Dessuten får du skikkelig varm te når det er hva du ønsker å drikke.

PS! I motsetning til alle andre Nespresso-maskiner, er Expert en type som er bygget i bredden, fremfor dybden. Det er noe som er en fordel/ulempe alt ettersom hvordan benken hjemme er bygget.