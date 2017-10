Test: Mercedes S-klasse S400 Lang facelift (2017)

Absolutt alt er lagt inn for at bilen skal være så komfortabel som overhode mulig. Rattet er for eksempel veldig lett, men klarer likevel å gi noe tilbakemelding på hva som skjer under hjulene. I lang utgave som vi har testet, er bilen nesten 5,3 meter, og det sier seg selv at det ikke er noen sportsbil - men det aktive understellet klarer likevel å holde bilen forholdsvis krengefri hvis du skulle kaste deg inn i noen svinger.