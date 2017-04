Mercedes G-klasse er kanskje den tøffeste SUV-en du kan kjøpe - men den bærer også veldig preg av at den er gammel. Veldig gammel. Biltest Test: Mercedes G-klasse G350d (2017) Så tøff - og så ekstremt gammel.

Til tross for at jeg typisk sitter bak rattet på en 50-60 nye biler i året, har jeg aldri satt mine ben i en Geländerwagen. Da Mercedes opplyste at de hadde en stående i garasjen, var det bare å se gjennom fingrene på at den sto på grønne skilter. Dette måtte prøves, om ikke annet for egen del. For det er vanskelig å si at Mercedes G-klasse er en veldig hyperaktuell bil. Litt avhengig av hvordan man regner generasjoner på bilen, så har den vært produsert ut fra samme grunntanke lenger enn jeg har levd. Topp 5: Disse bilene var det lurt å kjøpe før nyttår!

Et uønsket svangerskap

Dette er en bil som ble klekket ut på 70-tallet etter et ønske fra Iran som ville ha en offroad-bil. Mercedes hadde egentlig ikke så veldig lyst, men Iran var aksjonærer. De fulgte derfor ordre, men produksjonen ble satt ut av huset, og de benyttet deler som allerede var i bruk andre steder i konsernet. Bilen ble avduket et par år før jeg ble født.

Bilen er tøff, men lysene foran ser ut som veldig triste øyne.

Kultstatus Riktignok ga de bilen en real oppgradering i 1990, men mye av fundamentet forble ved det samme. Det er 27 år siden, og siden har tyskerne gjort flere halvhjertede forsøk på å ta livet av bilen. Men fordi bilen har oppnådd en slags kult/legendestatus, så har etterspørselen vært omtrent akkurat tilstrekkelig til at de ikke klarer å trekke ut proppen.

Disse tre, store knappene som lar deg låse hver av de tre diffene separat, er en av bilens største salgspunkter. Utover designet da.

Bilen ser jo nemlig helt fantasitsk ut, og er en av få biler på markedet der du faktisk kan låse akslingene på alle tre steder. I stedet for å avgå med døden, har bilen blitt holdt kunstig i live ved kosmetiske oppgradeinger med ujevne mellomrom. Dagens bil er dermed blitt en ekstremt gammelmodig, gammeldags bil med forholdsvis moderne overflate.

Mercedes har gjort et helhjertet forsøk på å presse et moderne interiør inn i et umoderne førermiljø.

Et Mercedes-sjokk Mercedes er for tiden i ekstrem medvind. Alle de nye modellene de leverer, er ganske enkelt klasseledendende. Det er godt skrudd sammen, gjennomtenkt, komfortabelt og støysvakt. Å sette seg bak rattet på G-klassen er derfor en ganske stort sjokk, for den innehar nær sagt ingen av disse egenskapene. Du skjønner det fra det øyeblikket du trykker på sentrallåsen, og hører en indistruell lyd med metallisk gjenklang når låsene slår opp. Dørene virker virkelig som om de er fra 70-tallet. Når du setter deg inn i bilen, blir du møtte med et forholdsvis moderne interiør - som virkelig bærer preg av at det er presset inn i en kupé det ikke er laget for. Det er skinn, det er infotainment, det er påkostet - men du føler at det ikke hører hjemme der. Sittestillingen fremstår feil. Du sitter veldig oppreist, og det er noe med pedalplasseringen som gjør at du blir sittende skjevt.

Rattet er en historie for seg selv. Det oppleves som om du må vri den 15 ganger for å komme fra ende til ende, noe som er slitsomt på parkeringsplasser. Og det tar ekstremt lang tid å venne seg til på vanlig vei. Etter en knapp uke med bilen, opplevde vi at vi at vi fortsatt ofte var på etterskudd i svinger fordi rattutslaget var mindre enn forventet. Verre er at bilen ikke virker helt retningsstabil, og at man hele tiden må kompensere. Understellet må ganske enkelt kalles usofistikert, og kjøreegenskapene blir ikke bedre av at den store motoren er montert så høyt som overhode mulig. Overraskende mye futt Det er i grunn mye å ikke like med denne bilen, men når man trykker ned høyrefoten i 350d-utgaven vi har testet, så skjer det overraskende mye.

Den kraftige 3-liters V6-motoren er montert svært høyt.

245 hestekrefter i en bil på 2,6 tonn burde vært altfor, altfor lite for å følelse av overskudd, men det er som om Mercedes har klart å trylle. Det kan selvsagt ha en sammenheng med dreiemomentet på 600 Nm fra 1600 RPM. Når du trykker på gasspedalen er det en liten forsinkelse, og så kommer det et voldsomt skyv. Så er det bare å sikte på nærmeste jorde eller traktorvei, for bilen har bakkeklaringen fra he****e. Og så har du dag full mulighet til å låse diffen både foran, bak og på midten. Da snakker vi om en virkelig lås, ikke sånn intelligent løsning som prøver å overstyre.

Vi forsøkte å kjøre oss fast, men bilen dro seg gjennom gjørma.

Det betyr at du kan komme enda lenger ut i ulent terreng før du setter deg fast. Masse, masse plass - fordi det er billig

Bilen vi har vært ute med denne gangen er i varebilutgave, der man har revet ut baksetene og satt opp gitter som gir litt begrenset bevegelighet på forsetet. Fordelen med dette er at du for det første har helt hinsides mye plass. Dette er tross alt en ekstremt høy bil (pass deg for garasjer). Mer relevant er at det sparer deg for hemsk mye penger. For mens en vanlig G350d har en startpris - før du legger på ekstrautstyr - på rundt 1,7 millioner kroner, er prisen rundt 600.000 kroner lavere om du kutter ut baksetene. Årsaken til denne vanvittige avgiftsforskjellen, er primært at bilen ikek akuratt er noen miljøvinner. Mercedes mener at du på en god dag kan klare deg på 0,99 liter per mil, men vi så at det på vår kjøring lå på omtrent 50 prosent mer.

Det er ensbetydende med høyt utslipp. Ja, og så var det dette med 2,6 tonn som alene gir 323.331 kroner i engangsavgift om du skal ha bakseter. Et ikon det er umulig å forsvare G-klassen er en av markedets aller tøffeste biler. Vi synes den er beint frem herlig å se på, og med nye LED-lysdetaljer og slikt, så har man bare lyst på en. Men det er ikke til å komme unna at dette er en bil som i dagens utgave ble lansert i 1990. Det er 27 år siden det. En kan sminke en gris, men uansett hva man gjør, så er det umulig å komme unna hva som er utgangspunktet.