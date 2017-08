Test: Mercedes AMG GT C Roadster (2017)

Men hvordan er følelsen?

Da vi testet forgjengeren AMG GT S for et par år siden, gjorde vi et nummer ut av at dette var en i overkant stiv bil. Ikke direkte velegnet for norsk, dårlig asfalt for å si det sånn. Fantastisk å kjøre, men kanskje litt slitsom i lengden.

I GT C Roadster-utgave har Mercedes forsøkt å maskere dette - med til dels stort hell. For all del, bilen er fortsatt stiv, men i komfort-modus er dette en ganske allright cruiser som ikke rister i stykker ryggraden.