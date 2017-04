HØY RÅTASS: GLC43 Coupe er en virkelig råtass av en modifisert SUV. Biltest Test: Mercedes AMG GLC 43 Coupe (2017) Helt meningsløst moro.

Det begynte med BMW X6, det jeg tør kalle bilverdenens mest meningsløse trend: Å kutte taklinjen på strålende SUV-er, for å få dem til å fremstå som coupeer. Ingen blir lurt, og du får mye mindre bagasjeplass. De vertikalt fremskredne kan også slite litt med takhøyden på bakre rad. Men det har blitt overraskende populært - kanskje nettopp fordi det ikke er fornuftig. Etter at BMW gjorde stor suksess med konseptet, har Mercedes kastet seg på. Først med GLE, og nå med den generelt strålende GLC - en bil som i Norge av avgiftsårsaker i all hovedsak selges som ladbar hybrid. Test: Mercedes GLCe 350 4M

Test: Mercedes GLC 43 AMG 4Matic

Coupé i SUV-format. Det er noe snedig elegant over det hele.

Sport, sport, sport

Men når vi nå skulle ta en nærmere titt på coupé-utgaven, så måtte vi selvsagt få for bilen i sin rette drakt: AMG-utgaven med den helt fantastiske, nye V6-motoren som yter 367 hestekrefter og 520 Nm dreiemoment. Vi har en følelse av at hver gang Mercedes putter denne motoren i en ny modell, så blir det den beste modellen i sitt segment. Vi så det med GLC, vi så det med C-klassen og den nye E-klassen. Test: Mercedes AMG C43 T 4Matic stasjonsvogn

Mercedes AMG43-motor er en juvel.

Test: BMW X4 M40i Og la oss gjøre dette veldig enkelt: Bilen går direkte opp mot BMW X4 M40i. Og det er på papiret knock-out: AMG-en er billigere, kraftigere, lettere og har omtrent samme plass. Dessuten ser den bedre ut og har et enda mer moderne interiør. Dermed sikter man kanskje videre mot Porche Macan. Så da er spørsmålet om den lever opp til en slik sammenligning? Test: Porsche Macan

GLC og GLC Coupe.

Så hva er annerledes?

Hvis du lurer på hva forskjellen er på en "vanlig" og en "coupé"-utgave av GLC, så er det ved første øyekastet vrient å finne noe som helst annet enn at sistnevnte har et langt mindre bagasjerom. 200 liter er forskjellen mellom de to bilene.

Det er bagasjerommet det har gått hardest ut over. Det er fortsatt dypt, men høyden er kuttet vesentlig.

Utvendig er det samtidig selvsagt noen visuelle forskjeller. Hele taklinjen er annerledes, og det er marginale forskjeller på baklyktene. Dessuten ser du mye dårligere ut av bakspeilet. Forbrukt, akselerasjon, krefter, interiør og ekstrautstyr er i praksis det samme. Om det skulle være noen tvil: Det er en god ting! Men: Dette er forskjeller som Mercedes mener godtgjør en prisøkning på 43.000 kroner. Og kan det være verdt det?

Enda litt mer kjøreglede

Vi tok dermed med oss bilen på en skikkelig go'tur for å se om det er enda mer å hente fra coupéutgaven, og relativt raskt la vi merke til at det er noe mer å hente her. I likhet med X4, er coupéutgaven av GLC en anelse stivere satt opp enn varianten med høyere taklinje. I kombinasjon med litt lavere tyngdepunkt, gjør disse to tingene at bilen nesten klarer å kaste av seg SUV-tendensene i svingene. Du sitter fortsatt høyt, men er understellet satt i sportsmodus, er det overraskende hvor engasjerende bilen blir gjennom svingene.

Bilen har riktignok ikke den samme lekenheten som Macan kan tilby, men til gjengjeld har den mer komfort å tilby om du velger å sette understellet i komfortmodus. I kjent AMG-tradisjon er det også relativt mye lyd fra eksosanlegget. Det er spesielt åpenbart kaster inn litt ekstra dristoff ved girskift for å gi deg et lite smell. Det er ikke særlig økonomisk eller bra for forbruket, men herlig moro. Skrur du av sportsknappen, så roer bilen seg ned og blir bare en behagelig cruiser. Da kan du også nyte lyden fra Burmester-anlegget.

Det er vanskelig å si noe negativt om interiøret.

Du får nesten det beste fra to verdener, uten at du tilsynelatende gir avkall på noe. Ja, bortsett fra en del penger og bagasjeplass da. Konklusjon

Bakseteplassen er akseptabel, om ikke superromlig.

Det er fryktelig vanskelig å forsvare GLC Coupé fra noe som helst praktisk standpunkt. Du betaler på mange måter mer for å få mindre praktikalitet. Men samtidig er det en ekstremt morsom bil. Vi snakker om 367 hestekrefter, firehjulsdrift, bakkeklaring og morsomme kjøreegenskaper. Og begynner man å se på hva som er alternativene, får du faktisk ganske mye bil for pengene. Den er et enkelt valg fremfor X4, og skal du sikte mot Macan, er alternativet GTS-modellen med 360 hestekrefter. Den har en startpris på nesten 200.000 kroner mer.

Bakkeklaringen er fortsatt brukbar, og du har drift på alle fire.