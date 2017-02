Test: Mercedes AMG C43 T 4Matic stasjonsvogn

Utvalget er også stort. Du kan få den i alt fra ladbar hybrid , som har blitt en storselger her i Norge - til en helt villmannutgave med en V8-er under panseret på 510 hestekrefter.

C-klassen viser seg å ha blitt nærmest en revolusjon for Mercedes. Det ble på mange måter starten av en overgang der Mercedes gikk fra å være litt i bakleksa sammenlignet med konkurrentene, til å ta innersvingen på stort sett alle.

Den brutale C63S - som du også kan få i stasjonsvognutgave - er noe av det mer berusende du kan kjøre. Men den er litt for brutal til hverdags.

Sistnevnte er en av de absolutt morsomste og mest brutale bilene på markedet, men den har et problem som den deler med sin M-konkurrent fra BMW: Den er for kompromissløs. Kjøregleden er svært høy, men den er for hard og brutal til å være behagelig som en hverdagsbil. Det er en bil du i helga bruker til å kjøre til en bane - og så kjører hjem igjen.

Dessuten gjør ren bakhjulsdrift at kreftene er umulig å utnytte på vinteren. De er strengt tatt umulig å utnytte skikkelig på sommeren også, fordi den kaster ut bakenden selv med antispinn aktivert.