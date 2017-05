Test: Mazda6 facelift (2017)

Nå har tiden kommet for den obligatoriske midtlivsoppgraderingen for Mazda6. Og sjelden har det vært klarere at Mazda er et selskap som ikke har overflod av ressurser å bruke på å endre på ting som fungerer.

Bilen er også forbedret for norske forhold ved at varme i rattet nå er på plass - et ratt som forøvrig har fått bedre knappeutforming.

For det første har Mazda jobbet ganske mye med støydemping i 2017-modellene av Mazda6 og CX-5. Nå var aldri Mazda6 en spesielt støyende bil, så her kommer det ikke så klart til uttrykk - men på CX-5 vil dette få stor betydning. Igjen blir dette altså en litt diffus forbedring.

G-Vectoring

Den siste nyvinningen er noe Mazda omtaler som G-Vectoring Control, som handler om at rattutslag kan påvirke motoren. Ifølge reklamen skal dette være et system som kutter litt av motorkraften på vei inn i en sving for å få mer av vekten over på forhjulene for bedre grep - og så et ekstra pådrag ut av svingen for økt stabilitet.

Dette er noe som en god sjåfør tenker på under veldig aktiv kjøring, men er en løsning Mazda mener kan ha noe for seg for vanlig kjøring.