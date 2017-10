Test: Lexus LC500h (2017)

Cruiser, ikke racer



Når det er sagt, så har ikke Lexus fokusert på at dette skal være en sportsbil. Dette er en komfortabel, langdistansecruiser som har masse krefter å by på. Den veier nær to tonn. Det betyr det en bil som gjør seg bedre når den skyter ut av svinger, enn til å håndtere å komme inn i svinger litt for fort.