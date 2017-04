Test: Lexus IS300h F-sport facelift (2017)

Så kommer det store "men": Når du setter deg ned i en Lexus, så får de deg til å overse svakhetene. Du slutter å se på plasten som billig. Helheten blir mer enn summen av elementene. Setene har for eksempel for kort lårstøtte, men likevel setter man seg ned og får en følelse av velvære.

Nå er tiden for en midtlivsoppgradering kommet, og Lexus har holdt seg til den konservative linjen. Du må nesten lete med lupe for å finne forskjellene. De mest åpenbare finner du i nye LED-lykte, noen mindre endringer i grillen - samt at skjermen i dashbordet har blitt vesentlig større.

Jøss som tiden flyr! Det er nå tre og et halvt år siden vi slo fast at den nye generasjonen Lexus IS ville være en bil som ville vært dumt å ikke i det minste vurdere fremfor de tyske premiumalternativene i C-klassen, A4 og 3-serien. Overtruffen komfort og lav pris var blant de fremste salgsargumentene.

De to motorene yter ikke maksimalt samtidig , men jobber sammen for å gi en sømløs kraftlevering. På det meste har du ikke mer enn 223 hester å hente, men det er 223 veldig alltid tilgjengelige og behagelige hester.

På den måten sørger Lexus for at ingenting stresses. Aldri går i stykker.

Men bilen skinner fra sin beste side når du kjører 7/10. Det går fort nok unna unna, men samtidig blir du sittende med komfortfølelsen og ikke minst mulighet til å nyte Mark Levinson-anlegget.

Og når du kommer til de virkelige ekle telehivene, så rynker bilen knapt på nesen. Det er ganske imponerende - og viser at noe må ha skjedd med demperne.

Vi er også ganske imponert at vi gjennom vår ganske varierte, og til dels aktive kjøring, havnet på et snittforbruk på like over 0,6 liter per mil.

Som vi har sagt mange ganger før: Hybrid gir ikke nødvendigvis ultralavt forbruk, men det er en slags garanti mot skyhøyt forbruk.

Konklusjon

Lexus IS300h er en bil vi på veldig mange måter har sansen for. Den konkurrerer ikke med tyskerne på deres premisser, men prøver å gå en alternativ vei.

Hybridsystemet gjør at bilen får mye futt, uten spesielt mye avgifter. Dessuten har japanere har et helt annet forhold til prisning av utstyr enn tyskerne. Dermed er det ikke en gang noe poeng å sammenligne prisen med de vanlige tyskerne. Vår testbil (F Sport S med soltak), som har alt av utstyr, koster like over 600.000 kroner. Det er mye bil for pengene.