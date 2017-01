Kuga har fått et langt mer muskuløst uttrykk i oppgradert versjon. Biltest Test: Ford Kuga ST-line facelift (2016) Fords uten tvil beste SUV - og noe av det mest irriterende er borte.

Ford har hatt en voldsom satsing på SUV-er i Norge det siste året, og da i all hovedsak gjennom å importere modeller som egentlig er laget for helt andre deler av verden. Ford EcoSport er en liten skuffelse basert på Fiesta, som egentlig er laget for lavkostland - mens Ford Edge er en langt større sak laget for det amerikanske markedet, men som nå også kan nytes av plasshungrige nordmenn. Test: Ford EcoSport 1.0 (2016)

Test: Ford Edge (2016) Men dette er ikke de eneste nyhetene fra Ford på SUV-fronten for tiden, selskapet har nemlig oppgradert sin folke-SUV Kuga gjennom en facelift.

Og denne skiller seg fra de to andre SUV-ene på nær sagt alle måter, ikke minst gjennom at den er laget for det europeiske markedet. Det vil ikke være å dra det langt å si at biler laget for Europa, har en tendens til å skille seg ut positivt. Mye kosmetikk og noe genialt

I sin midtlivsoppgradering har Ford gjort forholdsvis lite med grunnmuren, men på det kosmetiske nivået har det skjedd forholdsvis mye både utvnedig og innvendig.

Bilen har fått en langt, langt mer agressiv front, ny lyse, ny bakside og hele interiøret er for alle praktiske formål nytt.

Det er ikke best i klassen, men et ganske så allright sted å være. Blant annet føler vi at den er bedre enn RAV4. Test: Toyota RAV4 Hybrid Det kanskje viktigste er likevel at bilen nå endelig har fått et infotainmentsystem som Ford kan stå rakrygget ved. De to første generasjonene av deres såkalte Sync-system har vært relativt begredelig. Men den nyeste generasjonen, som ble vist frem for ganske nøyaktig et år siden, er mye, mye bedre. Det er fortsatt snakk om en trykksensitiv skjerm, men utover at hele innholdet er fundamentalt nytt og mer brukervennlig, er støtten for Apple CarPlay og Android Car en svært velkommen nyhet. Det betyr at du kan styre mobilen gjennom infotainmentskjermen, inkludert Spotify.

Sync3 med Carplay og Android Auto-støtte hever Fords infotainmentsystem opp mange hakk.

Vår eneste innsigelse er egentlig at skjermen er montert så midt i dashbordet som det er mulig å komme, fordi Ford ønsker å gjøre så små endringer som mulig når rattet flyttes. Det gjør at det er litt langt å strekke seg. Ford-følelsen er ivaretatt Vi har gang på gang sagt at Ford er merket som gir mest kjøreglede uten at du tar skrittet opp til de tyske premiummerkene, med den oppgraderte Kuga kjenner vi igjen på at Ford kan dette med å lage kjøreglade SUV-er. Men kjøregleden er åpenbart forbeholdt bilene som er skreddersydd for Europa.

Testbilen vi har vært ute med denne gangen er av den nye modellinjen ST-line. Dette har fint lite med Fiesta og Focus ST å gjøre, men er en litt mer påkostet variant med mer standardutstyr og sportsunderstell. Under panseret finner vi en 2-liters turbodieselmotor på 150 hestekrefter, i kombinasjon med en 6-trinns dobbelclutch-girkasse. Kreftene sendes ut på alle fire hjul. For ordens skyld skal det nevnes at vi tviler sterkt på at denne kombinasjonen vil bli solgt overhode. Dette er nemlig en nedtunet Norges-versjon av en motor som egentlig yter 180 hestekrefter. Etter at de nye bilavgiftene slår inn fra nyttår, har denne effektforskjellen på 30 hestekrefter null og niks å si for avgiftene. At motoren er en nedtunet versjon kjennes veldig godt når bilen kjøres. Bilen er nemlig usedvanlig kvikk fra stillestående, men aksellerasjonen møter etter hvert "veggen" når effektsperren slår inn. Dette er noe vi antar vil føles betydelig bedre i standardversjonen. (NB! Vår testbil var splitter ny da vi plukket den opp, og dermed ikke noe i nærheten av innkjørt.)

Sportsunderstellet er forholdsvis stramt, uten å være ubehagelig, og gir bilen overraskende kompetente kjøreegenskaper på svingete vei. Firehjulsdriftsystemet holder også fremdriften godt i hev på utfordrende vinterveier, og bilen blir en glede å kjøre - selv om Fords PowerShift-girkasse nok ligger et lite hakk bak for eksempel VWs DSG-girkasse. Prispresser En av fordelene med Ford, er at det gjerne ikke koster det hvite ut av øynene. Vår testbil kostet før nyttår, med alt utstyr 510.000 kroner. Bilen er nær 30.000 kroner billigere i ST-line-utgave enn det en tilsvarende VW Tiguan er i Highline-utgave - og ekstrautstyret utover dette er definitivt billigere hos Ford. Test: VW Tiguan 2. generasjon (2016) Det skal dog sies at selv om bilene er forholdsmessig like store, er bagasjerommet hos VW en god del større. Med en såkalt «fra-pris» på 367.000 kroner for en litt undermotorisert utgave med forhjulstrekk er det en del å hente på midten. Konklusjon Kuga har blitt litt bedre, og er nå virkelig en bil en må ha i mente. At en har kvittet seg med det håpløse infotainmentsystemet og laget en utstyrsversjon med kjøreegenskaper i toppklasse, er viktig for Ford.