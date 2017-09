Test: Ford Fiesta 8. generasjon (2017)

Ford Fiesta er bilen som store deler av Europa elsker, men som aldri har fått skikkelig fotfeste i Norge.

Noe av årsaken er kanskje at hybrid-utgaven av Toyota Yaris kommer svært hyggelig ut av avgiftsdansen. En annen årsak er at vi ikke er så veldig glad i småbiler her på berget. Vi skal helst opp en størrelse.

Det er egentlig litt trist. Helt siden forrige generasjon dukket opp har nemlig Fiesta vært en bil vi i Side3 har hatt svært sansen for. Dette gjelder både den «vanlige» utgaven, og ikke minst moro-versjonen som går under navnet ST.

Vi kan nesten gjenta det til det uendelige: Er du glad i gode kjøreegenskaper, så kjøper du BMW. Har du ikke råd til det, så velger du Ford.