Test: Ford Edge (2016)

Ford har endret strategien sin fra å skreddersy modeller for hvert et verdenshjørne, som gjerne har vidt forskjellige reguleringer og preferanser, til å lage alle bilene sine som såkalte «verdensbiler».

Og bare la det være helt klart: Dette er for alle praktiske formål en bil laget for det amerikanske markedet, produsert i Canada, som vi nå også får kjøpe i Norge. Det er noe som får ganske solid innvirkning på hva vi opplever som Fords kjøreglade DNA.

I forsetene er det selvsagt rikelig med plass, og alt virker massivt . Vi får umiddelbart følelsen av å være i USA og sette oss inn i en bil som er skreddersydd for å flyte over milevis med betongbelagt motorvei. Og setene er som lenestoler å regne.

Høyden er derimot ikke så stor som du skulle tro, og bilen får derfor et litt sammenklemt, røft uttrykk. Underdelen av bilen er proposjonalt større enn hva den øvre delen skulle tilsi - noe særlig den massive grillen illustrerer. Hele designuttrykket til bilen er at dette er gigantisk.

Interiøret er ganske funksjonelt, selv om vi aldri helt blir komfortable med Fords løsning med å ha to sett med menystyringsknapper på rattet - og at bilen dessverre kun leveres med forrige generasjons infotainmentsystem: Sync 2.

Bilens oppsett står godt i dette litt seige akselerasjonsfeltet, der poenget først og fremst ser ut til å være å få bilen opp i fart - ikke danse for mye på svingete vei. Den krenger en del, og du kjenner godt at dette er to tonn med bil. Men samtidig er den usedvanlig komfortabel.

Ford Edge er langt på vei nøyaktig det vi hadde forventet: En stor SUV laget for det amerikanske markedet, men med en motorisering som gjør at den kommer forholdvis godt ut i Norge.

Det er masse plass, og det er komfortabelt - og det hjelper selvsagt på at bilen ser veldig tøff ut.

Ford Edge Titanium 2.0 TDCi 210 hk AWD Motor: R4 turbodiesel

Volum: 2,0/1997 ccm

Effekt: 210 HK v/3500 RPM

Dreiemoment: 450 Nm v/2000 RPM

Girkasse: 6-trinns dobbel clutch (PowerShift)

Drift: Alle

Størrelse: 4808/1928/1692 mm

Egenvekt: 1949 kg

Bagasjeplass: 507 liter

Hengerfeste: 2000 kg

Toppfart: 211 km/t

0-100: 9,4 sekunder

Forbruk: 0,59 l/mil

CO2: 152 g/km Pris:

Modelltype: 657.000

Men at dette er en amerikansk bil, betyr også at det vi i Norge forventer av Ford - de virkelig skarpe kjøreegenskapene - blir litt fraværende. For hvis du forventer at Edge skal oppleves som en litt stor Kuga, så tar du grenseløst feil.

Det som derimot er skuffende, er at hybridversjonen av bilen foreløpig er skremmende fraværende. Det har lenge gått rykter om en slik utgave, men den gang ei. Med det på plass, kunne dette fort blitt den nye Outlander.

Det gode

Ser tøff ut

Godt med plass alle steder

Komfortabel

Kraftfull

Ikke skremmende pris



Lavere forbruk enn du kan forvente



Det dårlige

Forrige generasjon infotainment

Ikke kjøregleden du forventer fra en Ford

Litt treg girkasse



Det grusomme