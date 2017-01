Det kan se ut som en SUV, men egentlig er dette en Ford Fiesta på stylter - og en merkelig bakluke. Biltest Test: Ford EcoSport 1.0 (2016) En bil skreddersydd til én gruppe. Men er den god nok?

Ford er i ferd med å gjennomgå en ganske omfattende endring. Tidligere lagde de biler mer eller mindre skreddersydd for forskjellige verdensdeler og land, men for å strømlinjeforme produksjonen og få ned kostnadene bestemte de seg for å i stedet satse på «globale» modeller. De første resultatene vi har sett av betydning er at Mustang nå for første gang er mulig å kjøpe i Europa uten spesialtilpasning. Test: Ford Mustang 2,3 EcoBoost

Test av Ford Mustang GT på norske veier Faser inn nye modeller

Men det er ikke bare Mustang som nå fases inn i Europa, som tidligere har vært forbeholdt andre markeder. Den relativt røslige amerikanske SUV-en Edge har kommet til Norge - og den strake motsetning: Kompakt-SUV-en EcoSport.

Dette er en bil som langt på vei er en Fiesta på stylter, som tidligere har vært forbeholdt land med lave krav til kvalitet og høyre krav til pris. Sør-Amerika, India, Thailand og Russland. Men nå har Ford bestemt seg for å ta bilen til Europa. Øyensynlig fordi de kan. For skal vi være brutalt ærlig, er ikke dette Ford på sitt beste.

Fiesta-basert Bilen selges inn på det norske markedet som en ny bil, men bilen er basert på den utgående Fiesta som nylig ble vist frem i ny drakt. Dette er i seg selv ingen dårlig ting, for dette er den mest kjøreglade småbilen du kan få tak i. BILTEST: Ikke vanlig, ikke kjedelig - og langt fra dyr Ford Fiesta ST er noe av det morsomste du kan kjøpe på fire hjul, til en pris som ikke er totalt uoverkommelig. Den føles rett og slett spesiell. I ST-utgave er det kanskje den maksimale mengden kjøreglede du kan få for minst mulig penger. Test: Ford Fiesta ST Men ved å sette bilen på stylter, så mister bilen sine gode egenskaper. Tyngdepunktet blir for høyt, støtdemperne klarer ikke å motstå rullingen. Og selv om den har elementer av «balje» over seg, så er den relativt stump over ujevn vei.

Høy bakkeklaring og høyt tyngepunkt tar livet av kjøreglede. Men det har noen praktiske fordeler.

Under panseret på vår testbil finner vi en motor som vi i utgangspunktet har all mulig respekt for, nemlig den tresylindrede énliters bensinmotoren til Ford på 125 hestekrefter. Men av årsaker vi ikke helt forstår, har Ford gjort noe med den i denne bilen som gjør at den oppleves dårligere. Det skal ha noe med virbrasjonsreduksjon å gjøre. Den virker daff med mindre du virkelig «trasher» den på høye turtall. Dette gjenspeiles i at 0-100 som unnagjøres på nesten 13 sekunder. Det er nesten tre sekunder tregere enn en Peugoet 2008 med 15 færre hestekrefter. Fords 1-liters EcoBoost-motor har fått veldig mye skryt, men i EcoSport virker det som om det er gjort noen kompromiss. De har byttet ut den 6-trinns manuelle girkassen som vanligvis brukes sammen med motoren, erstattet den med en løsning på bare 5-trinn. Selve girspaken har veldig lang gange, og det å fjerne et gir på en motor som er så sensitiv på turtall for optimalt forbruk, virker for oss bare uforståelig. Bilen er forøvrig ikke tilgjengelig med firehjulsdrift. Dette kan du få i andre deler av verden, men da med en motor som ikke er akseptabel i Europa. Men på kjøreegenskaper skal den ha én stor stjerne i boka: Den er svært manuvrerbar, med overraskende god svingradius. Parkeringshus og trange veier er en lek.

Interiøret på EcoSport er et par generasjoner gammelt.

Gammelt interiør Til tross for at vår testbil koster godt over 260.000 kroner, har den et interiør som var for dårlig da Fiesta ble lansert for mange år siden. Det oppleves som å sette seg i en gammel bil. Setene mangler lårstøtte, infotainmentsystemet er blant de aller mest uoversiktlige på markedet - og instrumentpanelet er minimalistisk med en skikkelig liten kjørecomputer. Infotainement-systemet, Sync (1), er to generasjoner bak det Ford egentlig kan tilby om dagen. Det eneste gode vi kan si om interiøret er at du sitter forholdvis høyt, noe mange foretrekker. Baksetene er er ikke spesielt gode å sitte, men det er forholdsvis godt med plass. Barnesete får enkelt plass - og beinplassen er mindre ille enn du skulle tro i en såpass liten bil.

Bagasjerommet er forholdvis røslig. 355 liter gjør at bilen har plass til det meste du kan tenke de gå ha med i en såpass liten bil - og legger du ned baksetene, blir det egentlig ganske enormt.

Dessverre har Ford valgt å gå for en bagasjedør som åpner seg som en vanlig dør. Dette er ustyrtelig upraktisk på trange parkeringsplasser og parkeringshus. Det har bare vært en håndfull biler de siste årene som har hatt en lignende løsning - og Toyota tok til vettet med RAV4 og byttet ut løsningen med en vanlig bakluke. Bagasjedøren åpnes med et håndtak som er gjemt i baklykta. Konklusjon

Vi har i noen år sagt at Ford er merket du kjøper om du ønsker en kjøreglad bil, men ikke har råd til de mer påkostede premiummerkene. EcoSport er på mange måter unntaket som bekrefter denne regelen. Den har ikke kjøregleden til en Fiesta, Focus eller Mustang - og den ligger langt bak på komfort. Og forbruket er i praksis ganske høyt: Drøyt 0,7 liter per mil på vår kjøring. For oss så lyser dette opp som en bil aldrende pensjonister kunne tenke seg. Det er høy sittestilling, bilen er lettmanuvrerbar, det er plass til folk både foran og bak - samt en bagasjeplass som ikke er så gal.