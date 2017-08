Test: BMW M3 med Competition pack og M racing titan eksos

NB! Få med deg videoen med lyden fra denne hysteriske bilen lenger ned i saken!

Det er litt som å banne i kirka, men da BMW lanserte den nye generasjonen av M3/M4 (F80), var vi litt skuffet. Forgjengeren (E90) med V8-motor var vår store drømmebil, men etterfølgeren klarte ikke helt å leve opp til forventningene.

For all del, bilen var rask og morsom - men vårt største ankepunkt var at den føltes veldig nervøs, noe som gjorde at du heller ikke hadde selvtilliten bak rattet. En turte ikke å bruke kreftene i frykt for at den ville bite. Den opplevdes ikke leken, men litt farlig og brutal. Og stiv.

Såpass nervøs var bilen, at da M2 ble lansert - med betydelig mindre krefter - så opplevde anerkjente Motor Trend at M2 var den klart raskeste på bane. Årsaken var ganske enkelt at M4 ikke klarte å plante kreftene i bakken i svingene.