Vi tok med oss BMWs nye spesialversjon av i8 på et sted den naturlig ikke helt hører hjemme: På hyttetur! Biltest Test: BMW i8 Protonic Red Edition Vi har tatt med oss BMWs mest spektakulære bil på vinterføre.

Det begynner å bli noen år siden BMW lanserte en av de mest oppsiktsvekkende bilene på markedet. Men når vi nå har satt oss bak rattet på den nye spesialmodellen «Protonic Red» er det igjen ingen tvil om at dette er en ekte head turner. Med unntak av noen italienske merker, er det ingenting vi kan komme på som skaper mer oppmerksomhet. Om det er felgene, det hinsides designet, måkevingedørene, den merkelige lyden - eller det at du ser ut som en idiot på vei inn og ut av bilen er usikkert. La oss si at det er kombinasjonen.

Det er få ting som er mer show-off enn dører som åpner seg oppover.

Protonic Red BMW har aldri laget i8 for at det skal bli en storselger. Til det er den altfor dyr. Selv om dette faktisk er en ladbar hybrid med et papirutslipp på 0,21 liter per mil, må du ut med 1,25 millioner kroner - før du tar tak i ekstrautstyrslisten som blant annet inkluderer ikke helt gratis laserlys. For å holde interessen oppe, har BMW nå tatt ibruk et klassisk triks: De lager spesialversjoner - og flere skal det bli.

Utgaven vi har sett på nå har fått det klingende navnet «Protonic Red», og koster litt ekstra. I prisen er det egentlig ikke all verden av endringer. Du får en herlig rødfarge og spesialfelger - samt mulighet til å kjøpe en matchende interiørpakke med karbonfiberdetaljer, flottere skinn og litt andre smådetaljer. Totalt koster det i overkant av 100.000 kroner ekstra.

Naken vev av karbonfiber og en ekstra skinnende girspak.

Så kan man si at det er altfor mye penger for altfor lite. Det er isolert sett helt korrekt, men da har man totalt misforstått poenget. i8 er en bil som alltid først og fremst har handlet om å posere. Du får bedre sportsbiler til 1,3 millioner kroner. Men du får ikke mer stil for den prisen - og i denne klassen handler alt om å skille seg ut.

Og med Protonic Red så... skiller du deg ut enda mer. På glattisen Siden vi denne gangen lånte bilen på vinteren, var det ingenting som var mer naturlig enn å ta med bilen på en hyttetur. Med et bagasjerom på mikroskopiske 154 liter, ingen skiluke og bakseter som det ikke er plass til mennesker i, er kanskje dette så langt unna komfortsonen som den kan komme.

Det er plass til en sammenklemt bag mellom motoren og bakenden på bilen - men ca 150 liter er ikke veldig mye.

I køen ut fra bykjernen legger man fort merke til at bilen ikke kan leveres med adaptic cruisecontrol, men utover det er bilen beint frem en nytelse å kjøre i bytrafikk og i kø. Det er tross alt en ladbar hybrid. Elmotoren gjør en herlig jobb når det går sakte, og til tross for sitt oppsiktsvekkende utseende er bilen veldig, veldig lettkjørt.

Baksetene har ikke plass til mennesker - men er to fine hyller til litt ekstra bagasje.

Så lenge du ikke har noen passasjer i bilen, fremstår bilen forøvrig overraskende komfortabel. Den er ekstremt lav, men BMW har likevel hentet ut ganske mye komfort. Dette endrer seg merkelig nok når du får inn 80-100 kg ekstra. Da plukker bilen tilsynelatende opp mer av ujevnhetene i veien. Behagelig cruiser Det er ikke til å komme utenom at vi koser oss bak rattet.

Det er riktignok overraskende mange ting å sette fingeren på. Lårstøtten er for dårlig, hodeputa henger litt for langt bak, skal du lade mobilen, åpnes det et lokk som ligger akuratt der du ønsker å hvile høyrearmen. Vinduet går ikke helt ned. Rullestøyen fra hjulene er påfallende.

Å få kroppen over denne kanten kan være en utfordring i seg selv - og i alle fall om du har planer om å beholde rene bukser.

Og på vinteren er det umulig å komme inn og ut av bilen uten å bli møkkete på boksa. Setene sitter lavere enn selve dørkarmen, noe som gjør at du alltid må stryke boksene over karmen. Og denne karmen blir tilgriset av slafs.

Å betjene parkeringsautomater er en utfordring når du sitter lavt og i tillegg må komme deg over en vindusrute som ikke går helt ned.

Men til tross for disse feilene, er det bare noe med bilen som gjør at du blir sittende med et smil om munnen. Den er komfortabel nok, samtidig som du har en herlig kraftreserve tilgjengelig når du trykker gassen ned. Det er noe «ubesværet» over bilen. Forbikjøringer skjer på et blunk - ikke på grunn av et skremmende antall hestekrefter, men fordi elmotor og bensinmotor samarbeider så godt. Lyden er også herlig. Ja, det sitter en 3-sylindret bensinmotor under panseret bak, og den lager i seg selv ikke så mye lyd. Men BMW har tunet den litt - og pøser i tillegg massiv falsk lyd inn i kupeen. I comfort-modus er det ganske stillegående, men setter du bilen i sport-modus høres det ut som en rekkesekser med et hint av V8. Vi vet det er falsk, og det høres falskt ut - men det er noe riktig ved det likevel. Noe barnlig moro. Neppe laget for norske forhold Til slutt kom vi endelig frem til de veiene vi hadde gledet oss til. Svingete bakker på den rette siden av bommen. Snø på toppen av issåle. Inn med sportsmodus. Av med ESP. På tide å ha det gøy! Vel, nei.

På ren slafs skyves rumpa fort ut. Men prøver du å gjøre det med vilje i svinger i motbakker, så oppdager du at bilen liker seg best når den har grep under alle fire hjul.

Det er noe med balansen i bilen som tyder på at den ikke liker å presses over kanten i svingene. Vi mistenker at den er for lett i fronten, som gjør at bakenden får lov til å gjøre de rette balansekunstene. Legger du opp til å ha det gøy i svingen, må du jobbe hardt. Hele bilen fremstår nervøs. På ingen måte farlig, faktisk overraskende forutsigbar, men bare motvillig. En kraftig medvirkende årsak er at gassresponsen i bilen er litt distansert. Fordi elmotor og bensinmotor hele tiden skal samarbeide, virker det som om bilen ofte må tenke litt ved justering av gassen. Dette er totalt uproblematisk under vanlig kjøring - men når du skal justere i svingen fungerer det ikke like godt.

Dette betyr derimot ikke at bilen har dårlig fremkommelighet på vinterveier, bare at du blir litt mer fornuftig i kjørestilen. Og hvis du er fornuftig i stilen, er bilen til og med overraskende økonomisk. 0,21 liter per mil er selvsagt tullball på langtur, men 0,4 er ikke utenfor mulighetenes grenser.

Dette utseende er det vanskelig å bli lei.

i8 har mange feil, men de er på mange måter med på å definere sjarmen. Den er komfortabel til langkjøring, den lar deg presse på med voldsom kraft hvis du skulle ønske det - og forbruket er fornuftig om du tidvis setter ladekabelen i veggen. Lyden gir bilen en barnlig lekenhet - og designet gjør at du aldri blir lei av å se på den.

Hyttebil? Tja, om du har skiene stående der fra før.