Test: BMW 520d xDrive sedan

Det er riller i isen i fartsretningen etter brøyteskjæret. På tvers av veien er det issvuller og smeltehull. Noen steder er det strøsand, andre steder er sanda slitt bort. Innimellom ligger det litt løssnø på toppen, andre steder ser isen glasert ut. Det er rundt null grader.

Alt ligger til rette for at veigrepet kan være av det lumske slaget, og for at resonanslyder høylytt skal spille ut hele registeret sitt i understell, karosseri og hulrom. På slike veier begynner enhver ting som kan lage knirk og ulyder i interiøret, alltid å gnisse og kakke.

Men ikke i denne bilen. Her ligger støyen fortsatt i et behagelig leie, som en jevn dur uten forstyrrelser. Ingenting rister eller klaprer. Veigrepet kjennes trygt og godt, selv om jeg holder høyere fart enn jeg ville gjort med andre biler.

Først når jeg tar i gjennom noen svinger, blinker det i dashbordet. Stabilitetskontrollen har vært inne og justert for dumhetene mine, men den har gjort det så raskt at det aldri fikk utarte, og så mykt og gradvis at det knapt er til å merke.

Det finnes biler i klassen som kan isolere bort enda mer av ujevnhetene, for eksempel en Mercedes E-klasse med luftfjæring. I komfortmodus er Mercedesen myk som den rullende sofapute. Likevel oppleves BMW-en som bedre: Fjæringen glatter ut nok til at det er virkelig komfortabelt, men ikke så mye at sjåføren blir distansert fra veien og mister følelsen med det som skjer under hjulene.

Det er slikt som dette – summen av alle de små tilpasningene – som gjør at også den nye 5-serien er en typisk BMW.