Biltest Test: BMW 5-serie 530i xDrive G30 (2017) For en maskin!

Vi skal ikke legge skjul på at vi var litt bekymret for BMW i fjor. Selskapet har ridd en medgangsbølge nesten uten sidestykke de siste årene, hvor de har lansert den ene gode bilen etter den andre. Distansen til både Mercedes og Audi har føltes ganske solid. Men så tok de to konkurrentene tak. Audi har vist hva som ligger latent i modeller som TT, Q5, Q7 og A4/A5 og R8 - mens Mercedes tilsynelatende ikke kan gjøre noe feil etter at de bestemte seg for å bli moderne. C-klasse, S-klasse, GLC og nye E-klasse har ganske enkelt vært utsøkte biler som har tatt innersvingen på BMWs eksisterende modeller. BMWs første forsøk på å faktisk slå tilbake ble 7-serien, en bil som på mange måter er helt fantastisk - men som ikke åpenbart var bedre enn S-klassen. S-klassen er jo selve metermålet i klassen. 7-serien var mer annerledes.

Det neste forsøket er nå altså den litt mindre 5-serien, hvor Mercedes har lagt lista med den nye E-klassen - en bil som er universelt lovpriset. Test: Mercedes E-klasse E220d stasjonsvogn (2016)

Test: Mercedes E-klasse E350e Plug-in hybrid Etter å først ha vært ute med BMWs innstegsmodell 520d, skal vi være så ærlige å si at vi var litt usikre på om de var litt på glattisen. De visuelle endringene er små, og selv om bilen er merkbart lettere enn forgjengeren, var det ikke nok sportslighet i dieselmotoren til å gi den store aha-opplevelsen. Det var mer storbilfølelsen - nettopp den Mercedes har utmerket seg med.

Men etter å ha satt oss bak rattet på 530i-utgaven, kaster vi alle våre bekymringer fra oss: Alt 5-serien trengte for å virkelig skinne, var litt mindre vekt over fronten og litt mer effekt. Det er først når du kommer bak rattet på bensinversjonen, at du kjenner hvordan BMW har blitt kvitt vektspøkelset som forrige generasjon 5-serie var preget av.

Joda, dette er fortsatt en stor bil, men når du kommer inn i svingene så kjenner du lekenheten. Du kjenner presisjonen. Og på litt rufeste føre, kjenner du også balansen. Velger du å sette bilen i komfort-modus, så er den overraskende nydelig på dårlig vei, selv om lite kan slå Mercedes' luftfjæring når det gjelder å flyte over problemene. Den er behagelig. Den er stillegående.

Presser du derimot inn sports-knappen, gjør den et forsøk på å kaste av seg storbilegenskapene. Den er mer med på leken. Det er engasjerende. Firehjulsdriftsystemet gjør sitt til at norske vinterveier blir en dans på roser.

Ny motor

Alt er fint og flott, men du kjenner at dette er en bil som fint tåler enda mer krefter. Og vi stusser litt over at BMW nå har valgt å kalle bilen for 530i, med den nye 4-sylindret aluminiumsmotor (B48) som bare marginalt er sterkere enn det de tidligere kalte 528i.

BMW kaller dette for en x30-verdig motor. Men den har verken 6 sylindre eller 3 liter volum.

Det er ikke mye vondt å si om den nye motoren. Den har en veldig myk gange, virker turtallsvillig og økonomisk - og har vist seg ekstremt sportslig i for eksemp Mini JCW. Men det er et eller annet med 30-tallet som gjør at vi forventer en 6-er og litt mer moment. Og mer lyd. Går man for en 530d er det derimot en 6-er du får. Test: Mini John Cooper Works (JCW) Førermiljø En av våre største bekymringer for den nye 5-serien var at interiøret var for likt forgjengeren, og kanskje litt for kjedelig sammenlignet med den nye E-klassen.

Testbilen vi har vært ute med denne gangen er utstyrt med en helt uhørt mengde ekstrautstyr, noe Mercedes foretrekker å gjøre med sine testbiler. Det er vanskelig å se for seg hvordan bilen vil oppleves uten ekstrautstyr for rundt 350.000 (!) kroner, men jo mer tid vi tilbringer i bilen, jo mer er vi overbevist om at BMW har gjort de rette tingene. Joda, E-klassen til Mercedes virker litt mer «lounge-aktig», skjermene er litt mer flashy. Det er kanskje mer moderne.

Men når du begynner å se på detaljene i 5-serien, skjønner du at BMW har tenkt. For det første er interiøret langt mer førerfokusert. Alt er litt vridd mot fører. Alt er litt mer ergonomisk riktig. Du har en girskap i midtkonsollen det er naturlig å hvile hånda på. iDrive-systemet er mer responsivt og føles mer intuitivt, der du ikke kommer borti trykkplaten ved et uhell. Rattet er litt mer substansielt å holde i. Og selv med all ære til Mercedes for deres to enorme skjermer, så ser vi ikke ulempen til den mer todelte løsningen til BMW med en stor skjerm til instrumentpaneler - og en mer opphøyd løsning til alt annet.

På mange måter definerer interiøret de to bilene ganske godt: Mercedes skal oppfattes som en lounge, men BMW skal være en førerfokusert bil. Forøvrig er det verdt å merke at BMW langt på vei ser ut til å ha fikset opp i problemene vi opplever at de hadde med lydanlegget fra B&W i 7-serien. Vi har irritert oss over at lyden oppleves litt for sminket i de 7-seriebilene vi har testet, mens lydbildet oppleves mye mer nøytralt i 5-serien. I kombinasjon med ekstremt lavt støynivå, er 5-serien nå et sted du virkelig kan nyte musikk.

B&W-anlegget kommer til sin rett i 5-serien - og er også designmessig krydder.

For alle andre ting er det egentlig bare å henvise til vår test av 520d. Konklusjon Med 530i xDrive føler vi at terrorbalansen består i premiummarkedet. BMW befester sin posisjon som produsenten av de mest kjøreglade, førerfokuserte bilene. Den nye 5-serien er mer kjøreglad enn den gamle, og den er mer kjøreglad enn konkurrentene.

Mercedes tilbyr derimot fortsatt mer til den med absolutt fokus på komfort og luksus. Dermed er alt ved det vante - men alle har fått litt bedre alternativer.