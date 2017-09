Test: BMW 5-serie 530e iPerformance (2017)

En virkelig god opplevelse

I likhet med sin ladbare storebror 740e, er 530e en bil som først og fremst oser av komfort når du setter deg bak rattet. Hybridsystemet fremstår svært sømløst, og gir flott storbilfølelse - men den klassiske BMW-sporstligheten kommer i annen rekke.

Når du trykker hardt på gassen skjer det forholdsvis mye - forutsatt at du har tilstrekkelig med strøm på batteriet. Har du derimot kjørt deg tom for strøm blir bilen litt mer preget av vekten: Elektronikken, motoren og batteriet gjør at bilen veier 240 kg mer enn en vanlig 520i.

Utfordringen er at hjelp fra elmotoren er viktig for akselerasjonen fra lav hastighet. Det virker nesten som om girkassen blir overrasket over at den ikke får hjelp når batteriet er tomt, og at den derfor må ombestemme seg før det skjer noe når du trykker på gassen for eksempel ut av rundkjøringer.