Den nye 5-serien ser ut som en fusjon av den gamle 5-serien og den nye 7-serien. Det er ikke en designrevolusjon, men det har blitt en bil man har lyst på. Biltest Test: BMW 5-serie 520d xDrive Luxury Line G30 (2017) BMWs nye familiebil gir deg den store følelsen.

La det ikke være noen tvil: Presset på BMW er ekstremt stort for å levere med sin nye 5-serie, etter at Mercedes har gitt hele markedet bakoversveis med den nye E-klassen. Bilen har hevet E-klasse fra å være en typisk taxi, til å være en bil du virkelig har lyst til å tilbringe tid i. Test: Mercedes E-klasse E220d stasjonsvogn (2016) Så hva har BMW gjort? Jo, de har tatt utgangspunkt i den flotte nye plattformen de benytter i luksusbilen 7-serien, gjort den en anelse kortere og billigere - og gitt den navnet 5-serie. Les også: Test: BMW 7-serie 750iL xDrive Et av de viktigste elementene dette innebærer, er at rundt 100 kg er skrellet av fra forrige generasjon. Det var en bil vi hadde svært sansen for - men som kanskje ikke var så sporty i svingene som man kunne forvente av en BMW. Test: BMW 5-serie M550d xDrive Ingen designrevolusjon Den nye 5-serien er en flott bil å se på, men forskjellen fra den utgående varianten er visuelt ganske diskrete. Jo da, det er noen inntak, detaljer og proporsjoner som er forskjellig - men helhetsinntrykket er påfallende likt.

Testbilen vi har vært ute med denne gangen er en såkalt «Luxury Line» med en del kromdetaljer som fremhever nyhetene. Det fremhever blant annet den nye grillen i større grad - samt de nye lyktene lavt nede. Den kanskje enkleste måten å identifisere en ny 5-er er at BMW nå ikke lenger har fire runde lykter, men i stedet formede LED-lys.

Førerfokusert interiør

Også på innsiden er det helt tydelig at BMW har gått for en evolusjon fremfor revolusjon. Når du setter deg bak rattet er det ingen tvil om at du sitter i en BMW. Det digitale instrumentpanelet er nesten identisk med forgjengeren, og knappelayout er også veldig lik.

Men begynner du å studere interiøret nærmere, så ser man at nesten alt likevel er nytt. Infotainmentskjermen er ikke lenger integrert, og hele brukergrensesnittet er endret. Vi er ikke umiddelbart sikre på at det er et voldsomt fremskritt, men systemet støtter blant annet CarPlay uten kabel - noe vi ikke har sett før.

Det har kommet på plass en trykkfølsom skjerm for blant annet setevarme og aircondition - og hele midtkonsollen er oppgradert. Det samme er rattet, som er godt og tykt - og med de riktige knappene. Setene i vår påkostede testbil er ganske enkelt utsøkte. Det er dynamisk sidestøtte i sportsmodus, svært god lårstøtte - og de lar seg justere slik at du både kan sitte oppreist som i en SUV, og dypt nede. I vinduet er den mest omfattende HUD-løsningen på markedet.

Jo lenger tid vi bruker i bilen, jo mer overbevist er vi om at dette er et fantastisk flott sted å være. Ikke like flashy som Mercedes E-klasse, men mer funksjonelt. Mer førerrettet. Føles som en storbil De siste årene har det vært en forholdsvis betydelig forskjell i kjøreegenskapene mellom 3- og 5-serien, der sistnevnte har fremstått mye mer som en storbil, sammenlignet med den litt mer lekne 3-serien.

Dette skillet er definitivt fortsatt tilstede. Du føler at du sitter i en ganske røslig bil, og får den store, komfortable følelsen. I likhet med 7-serien føles bilen sofistikert over dårlig vei, men likevel litt strammere enn Mercedes' nye E-klasse. Det er likevel i svingene at den nye 5-serien skiller seg mest fra sin forgjenger. De rundt 100 kiloene vektreduksjon gjør at du kjemper litt mindre mot fysikkens lover. Det blir litt mer lekent, litt mer engasjert.

Det er faktisk slik at en 520d med xDrive og automat nå kun veier 140 kg mer enn knøttebilen Renault Zoe. Dropper du automat og firehjulstrekk, er forskjellen kun 60 kg. At bilen også nå kan leveres med aktiv styring på bakhjulene gjør at de krappe svingene - typisk rundkjøringer - fremstår som en lek. Bilen tåler mer motor

Vår testbil oppfører seg derimot aldri som noen voldsomt sportslig bil. Årsaken er primært motoriseringen med en 190 hestekrefters dieselmotor. Dreiemomentet på 400 Nm gir bilen kraft, men motoren ser aldri ut til å ønske å jage. Ryggekameraet på vår testbil er den mest avanserte løsningen vi har sett, der kameraet tilsynelatende flyr rundt bilen avhengig av hva den mener det er viktig at du ser. Den aldeles kompetente Steptronic-girkassen er også satt opp til å ta det litt med ro ved kickdown. Resultatet er at bilen faktisk er en anelse tregere enn Mercedes' E220d som er 40 kg tyngre. Test: Mercedes E-klasse E220d stasjonsvogn (2016) Forskjellen fra bensinversjonen (som vi kommer tilbake med test av senere), er på dette punktet ganske markant. Det er nemlig ingen tvil om at bilen nærmest skriker etter mer krefter å leke seg med. Det bor nemlig mye lek her som man aldri får utnyttet med den lille dieselmotoren. Og BMW var ganske klar på at 530d var bilen som man virkelig koste seg i.

Det er ikke dermed sagt at dette ikke kjennes som en BMW, for kjøregleden er i aller høyeste grad ivaretatt - og det er vanskelig å ikke kose seg bak rattet. Støynivået er forøvrig hyggelig, og det hjelper selvsagt med at BMW kan utstyre bilen med et godt lydanlegg om du er villig til å legge litt ekstra penger på bordet. Plass

I baksetene er det også ganske så komfortabelt - noe som i grunn bare skulle mangle på en bil i denne størrelsen. Det er ikke noen overdådig luksus som standard, men det betyr bare at det faktisk er plass til tre. Bagasjerommet på sedan-utgavne er derimot noe krøkkete utformet. Det er ikke mangel på plass når man ser på antall liter, men det er mye rare vegger og kanter som gjør at plassen ikke oppleves spesielt enkelt å utnytte. Konklusjon Den nye 5-serien oppleves på veldig mange måter som en litt nedskalert utgave av 7-serien. Vi har tidligere omtalt nettopp 7-serien som et godt alternativ til S-klassen - men en anelse mer sportslig. Og det samme kan vi si om 5-serien sammenlignet med E-klasse. BMW har ikke oppfunnet hjulet på nytt, men har gjort 5-serien mer moderne.