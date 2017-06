Test: Blue Ella

Dette altså til tross for at de har integrert forsteker, batteri - og at de spesielt laget for iPhone som nå ikke har en egen hodetelefonutgang.

Så hvordan er lyden?



Hvis vi tar lyden først: Blue har virkelig klart å presse frem et helt fantastisk lydbilde fra hodetelefonene. Lydbildet er svært naturtro, med et hint av overvekt av nede del av bassregisteret. Dette gir musikken litt punch, uten at det påvirker den naturlige gjengivelsen på gode innspillinger.

Direkte sammenligning med DT770 Pro, viser med all tydelighet at Ella får frem flere nyanser i musikken. Dette klarer de også uten at du må skru opp volumet for at gjengivelsen skal være presis.

Men en irritasjon jeg gang etter gang har opplevd av å høre på hodetelefoner og virkelig gode lydanlegg, er at det beste utstyret ofte er for godt til den musikken du skal høre på. Det er ikke til å komme unna at mye musikk er dårlig mastret, og da tenker jeg spesielt på "loudness war"-trenden vi har gått gjennom - men også musikk som lider av dårlig komprimering.