TØFFING: Ingen skal si at Audi lager biler med diskrete griller - og det som befinner seg under panseret er enda råere. Biltest Test: Audi SQ7 Quattro Krefter i overflod. Komfort i toppklasse. Hva mer kan du ønske?

Har du noen gang tatt en titt på BMWs kraftigste SUV - X5 M50d - og tenkt følgende: «Fin bil, men den er litt liten og har for liten motor!» Test av BMW X5 M50d Da har vi gode nyheter til deg. Audis nye generasjon Q7 er nå tilgjengelig i en S-utgave, og den har som tidligere fått navnet SQ7. Drøyt 18 centimeter lenger enn sin bayerkse konkurrent, er dette en fullblods 7-seter. Test: Volvo XC90 D5 En motor ut av denne verdenen

Og det er ikke bare på størrelse Audi overgår BMW. Under panseret har de plassert det som nå trolig er verdens kraftigste dieselmotor for SUV-er. Vi snakker en 4-liters V8-motor som yter 435 hestekrefter og vanvittige 900 Nm dreiemoment.

SQ7 er definitivt ikke noen liten bil, med sine godt over fem meter.

Det mest imponerende er likevel ikke kreftene i seg selv, men det faktum at maksimalt dreiemoment er tilgjengelig fra utrolige 1000 RPM! Momentet dropper ikke før du passerer 3250 RPM - men fortvil ikke: Effekten har sin topp fra 3400-4000 RPM. Audi liker ikke å vise frem motorene sine, og legger på solid deksel over mesterverket. I praksis betyr det at alt av krefter er tilgjengelig hele tiden. Så hvordan har de fått til dette? Mens BMW har utstyrt sin 6-sylindrede dieselmotor med tre turboer, har Audi gått for et helt nytt system der de bruker to kompressorstøttede turboladere. Dette er et system vi ikke kjenner til brukes noe annet sted. Test: BMW X6 M Audi har implementert et 48V elektrisk støttesystem i bilen med eget litium-batteri. Dette driver to elektriske kompressorer, som hjelper blant annet til med å holde liv i turboene når det er litt lite eksostrykk. På den måten eliminerer man nesten all form for turboforsinkelse.

Et vanvittig drag Den praktiske konsekvensen av det hele er at den nær 2,4 tonn tunge bilen, beveger seg fra stillestående til 100 km/t på under 5 sekunder. For en som har sett på spesifikasjonene til Tesla Model X, kan det være fristende å rynke på nesa. Men det er bare Performance-utgavene av Model X som er raskere enn enn SQ7. En «vanlig» P90D blir frakjørt i akselerasjonen. Til tross for dette, føles ikke bilen eksplosiv. Den er ikke brutal, men tilbyr en ekstremt lineær akselerasjon. Du skyves avgårde. Det er vanvittig kraftfullt, men aldri et spark. Aldri en nakkeslengeffekt. Derfor blir du nesten overrasket over hvor fort det går når du tar en titt på speedometeret. Dette er virkelig en bil som må temmes. Audi har også gjort sitt for at lyden fra motoren ikke skal gi deg noen dieselpurke-assosiasjoner. En V8-er i seg selv er et godt utgangspunkt, men så bruker Audi høyttalere for å pushe på med mer ønskelig lydbilde. Lik det eller ei, men det fungerer ganske godt. Sportslig-ish Siden dette er en S-modell, har Audi gjort en iherdig innsats for å få bilen til å føles sportslig. Bilen har ganske avanserte systemer for å hindre krenging, og bilens 48V-system jobber blant annet med støtdemperne individuelt. Dette er forøvrig av typen luftdempere, noe som også betyr at bilen kan heves og senkes relativt markant avhengig av kjøremodus. Vi har kjørt bilen på vinterveier, og aldri fått presset bilen til sitt ytterste - men innenfor rammene vi hadde tiljgengelig føles bilen overraskende god gjennom svinger. Du glemmer hvor stor bil dette egentlig er. Og skyvet når du presser ned gasspedalen etter en sving, blir aldri kjedelig! Bilens 8-trinns dobbelclutch-girkasse gir raske og sømløse girskift. Vår testbil er også utstyrt med firehjulsstyring, uten at vi helt kjente noe av det på vinterføre. Men uansett hva du gjør med av heksekunst: En over fem meter lang, 2,4-tonn tung og 1,74 meter høy 7-seters SUV kan aldri bli en sportsbil. Det kan gjøres ting som gjør at den fremstår med kjøreglad enn du skulle tro var mulig for et slikt drog, men det er noen fysiske realiteter det er vanskelig å overkomme.

Dessuten: Ingen vil sitte i 3. seterad om sjåføren har fått horn i panna. Ikke noen åpenbar bil for Norge

Det fremstår som ganske åpenbart at dette er en bil, som i likhet med X5 M50d, er skreddersydd for tyskere som bruker dagene sine på å hamre i høy hastighet på autobahn. Du kommer raskt opp i fart og kan vedlikeholde høy hastighet i lang tid med et betydelig lavere drivstofforbruk enn bensin-SUV-er. Test: Mercedes GLS350d På norske veier blir det hele mer en overflod av overskudd. Det er både kraftfullt og sømløst i alt fra uoversiktlige T-kryss, til forbikjøringer på svingete veier. Virtual Cockpit er kanskje ikke en nødvendighet, men det er et veldig godt og tilpassningsvendig display. Her er det i ren sportsmodus, men det imponerer kanskje aller mest når det lar GPS-systemet ta overhånd. Nedtonet luksus Interiøret på Q7 er noe som folk har svært delte meninger om. På den ene siden er det veldig moderne med blant annet den heldigitale "virtual cockpit"-løsningen på instrumentpanelet, og et meget velfungerende infotainmentsystem. Sportssetene i bilen er også i aller høyeste grad vellykket. De har svært mange justeringsmuligheter og er meget gode å sitte i. Men har du først tenkt tanken, er det vanskelig å slutte å se likheten til grillen på en ny VW Passat i dashbordet. Og infotainment-skjermen fremstår egentlig liten der den heves opp av dashbordet. Litt diskret.

Dette skal være noe av det beste Audi har å tilby, men sammenlignet med for eksempel Mercedes GLC eller E-klasse, så falmer det litt. Det er ikke noe galt, det er bare litt uinteressant. Test: Mercedes E-klasse E200 5. generasjon For å kompensere litt for dette, har Audi i vår testbil virkelig pøst på i baksetene. Utover de relativt fritt justerbare setene - inkludert bredt midtsete - kunne vi her finne to fullblods Android-baserte touchskjermer. Her kan ungene kose seg med både spill og film etter eget forgodtbefinnende. Det fremstår ganske enkelt som den mest avanserte bakseteunderholdningen vi har sett til dags dato. Skjermene er forøvrig ettermontert ekstrautstyr utover biles ekstrautstyrspakke på over 400.000 kroner. Men i det minste betyr det at de kan byttes ut om noen år. Den 3. seteraden løftes rett opp fra gulvet i bagasjerommet ved behov. Du kan ta oppbegge eller bare det ene setet. På dette bildet er ikke det midtre setet skjøvet frem. Like attraktivt er det naturlig nok ikke i 3. seterad, men det går an å sitte der for dem som ikke er for store. Hvis de i midtre seterad skyver sine seter litt frem. Det er rundt 800 liter tilgjengelig bagasjeplass hvis du lar 3. seterad ligge nede. Konklusjon SQ7 er på mange måter en komplett bil. Den er romslig, rask, komfortabel og praktisk. Langt på vei så spiller den på alle strengene som du kan håpe på. Test: Mercedes GLS350d Men det er samtidig ikke helt til å komme utenom at den i Norge fremstår litt unødvendig. Dette er en bil som er designet for tyske motorveier - i Norge er det først en følelse av overskudd.