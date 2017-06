Test: Audi S3 facelift (2017)

Designmessig er bilen utrolig diskret, og ser litt ut som en sammenklemt A4. Det er ikke spesielt mye som lyser at dette er en råtassmodell, så det er en diskret råskap.

Motoren er like diskret: Audi har forsøkt å presse ut litt røffe lyder, men det er stort sett bare Mercedes-AMG som klarer å virkelig lage røffe lyder fra en 4-sylindret motor. Dermed kan man bli litt overrasket over hvor stort skyvet er når man tråkker gassen i bunn og lar bilen skyte fart!

Quattrosystemet gjør at bilen ligger plantet til bakken, og som tidligere erfaringer viser med dette Haldex-baserte systemet, trenger man litt løst underlag for at grensen kan overskrides uten betydelig understyring. Her handler det om å skjære gjennom svingene, ikke slenge gjennom. Denne jobben gjør den med stor selvtillit!