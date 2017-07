Test: Audi RS6 Performance (2017)

Audi har også oppgradert sin vanlige infotainmentløsning MMI, slik at den nå støtter Apple CarPlay - samt Android Auto når den etter hvert blir tilgjengelig i Norge.

Resten av interiøret er oversiktlig og velfugnerede, og setene er helt i toppklasse.

Samtidig har du fortsatt danseplass i baksetene og masse bagasjeplass. Det er jo strengt tatt en stasjonsvogn.

Definisjonen av overflod

Vi vet ikke om det egentlig finnes noen voldsomt gode, rasjonelle grunner til å kjøpe RS6. Verken i Norge eller andre steder i verden finnes det et behov for over 600 hestekrefter i en familiebil. Forbruket er skyhøyt, og det er lite som tyder på at bensinen vil bli billigere i årene som kommer.

Konkurransen har også blitt knallhard - M5 er rett rundt hjørnet, og E63s er nettopp lansert.

Men hvis du går inn i et bilkjøp med helt rasjonelle briller og vurderer RS6, så har du bommet. Dette er en bil som handler om å vise hva som er mulig - og er for dem som har et lidenskapelig forhold til bil.