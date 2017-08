Test: Audi R8 V10 Plus (2017)

En Lamborghini i lett forkledning



For Audi R8 V10 Plus er en vaskeekte superbil. Dette er for alle formål en Lamborghini Huracan med lette kosmetiske modifikasjoner.

Audi har tonet ned Lamborghinis viltre designlinjer utenpå, og implementert sin engen teknologi innvendig.

Men motoren er den samme. Drivlinjen er den samme. Effekten er den samme.