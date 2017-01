I ny generasjon er Audi Q5 endelig blitt en bil å være stolt av. Biltest Test: Audi Q5 Quattro (2017) Q5 har blitt bilen vi lenge har ønsket at den skulle være.

Skal vi være brutalt ærlige var vi aldri veldig begeistret for forrige generasjon Audi Q5. Det var ikke noe galt med den, men den evnet ikke å begeistre. Den bar for mye preg av å ligne på VW Tiguan, som i forrige generasjon var en pregløs bil. Det var ganske enkelt vanskelig å se hvorfor man skulle velge Q5 fremfor konkurrentene fra Mercedes og BMW. Når vi snakker med Audi i dag, er de tilbøylig til å være enig. Og det er ikke så rart, for nå har de en splitter ny Q5 å vise frem. Og la oss bare slå det fast: Dette er en bil som virkelig hever konkurransen.

Større og lettere Den nye Q5 baserer seg på VW-konsernets nye modulære lettmetallsplattform MQB, som tidligere er brukt med stort hell på biler som A3, A4, Q7 og Passat. Og nye Q5n deler veldig mye med den nye VW Tiguan og splitter nye Skoda Kodiaq. Test: VW Tiguan 2. generasjon (2016) Vi har tidligere snakket pent om Tiguan, men Audi har glattet ut de skavankene vi følte denne bilen hadde. Men det koster også 100.000 kroner mer. Dønn identisk er den rett nok ikke. Firehjulsdriftsystem et annerledes, motoren i Q5 er langsgående - og forbruket er ganske mye lavere som en følge av dette.

Sammenlignet med forrige generasjon er bilen lettere, den ser bedre ut (selv om Audi fortsatt oppleves noe forsiktig med designet for tiden), har bedre kjøreegenskaper, lavere forbruk, lavere utslipp, lavere avgifter - og et betydelig bedre interiør. Den har til og med vokst en smule. Et godt sted å være Interiøret har hentet veldig mye av de samme linjene vi kjenner fra storebror Q7, som definitivt er i toppsjiktet. Testbilen defineres veldig av Virtual Cockpit-løsningen, der hele instrumentpanelet er en veldig tilpasningsvennlig skjerm som ganske enkelt er markedets beste instrumentpanel.

Midtkonsollen er også hevet mange, mange hakk. Borte er den mekaniske girspaken, og tilbake sitter du med en fly-by-wire-girspak som Audi først introduserte på A8, en touchsensitiv styreflate for infotainmentsystemet - og en svært bred midtkonsoll som gir hele interiøret et følelse av ekstra mye plass.

Vi var ikke nevneverdig fornøyde med standardsetene i Tiguan, men Audi kan seter - og vår testbil er utstyrt med sportsseter med god støtte i alle retninger. I baksetene er det også rikelig med plass. Baksetene kan også skyves frem og tilbake for å kunne frigjøre mer plass i bagasjerommet. Trekker du setene helt frem har du godt over 600 liter i bagasjerommet, og bilen bør derfor dekke de fleste behov. Sportslig komfort Vår testbil har en 2-liters turbodiesel-motor som yter 190 hestekrefter under panseret, og jobber sammen med Audis 7-trinns S-tronic dobbelclutch-girkasse. Dette fremstår som en veldig riktig motorisering for bilen. 400 Nm dreiemoment fra 1750 RPM gir deg rikelig med krefter fra forholdsvis lavt turtall, mens effekttoppen på 3800 RPM gir deg i dieselsammenheng et ganske stort arbeidsspekter. Når girkassen i tillegg sørger for raske og nesten sømløse girskift, gir det bilen både skyv og en høy grad av lettkjørthet. 0-100 på ca 8 sekunder vil ikke skremme noen, men det er et halvt sekund raskere enn tilsvarende motorisert utgående modell. Når bilen så er utstyrt med adaptiv luftfjæring, blir det hele en veldig hyggelig opplevelse. Bilen takler ujevnheter på en måte vi ikke er helt vant til at Audi oppnår, samtidig som bilen kan stives opp tilstrekkelig i sportsmodus til at bilen blir morsom når det kommer litt svinger.

Audi har fått på plass Apple Car Play, som gjør at mobiltelefonen kan styres gjennom infotainmentsystemet.

Et spesielt firehjulsdrift-system Bilen kommer med enda en ny variant av quattro-systemet, og denne gangen har det fått tilnavnet Ultra. Dette betyr i praksis at bilen er en forhjulsdrevet bil, som kaster inn bakhjulene ved behov. Systemet minner veldig om det tradisjonelle Haldex-systemet, men bakhjulene har altså ikke drift til enhver tid. Derimot er det systemer som skal prøve å finne ut om du har behov for ekstra grep bak før du har behovet.

Vår opplevelse av systemet er at det fungerer uten at du tenker på det under normal kjøring. Vår begrensede off-road-kjøring fungerte også prikkfritt. Bilen er ikke kraftig nok til at du uansett skal få noe hekkslipp på vanlig vei, men tar du den med på en lukket plass er den overraskende villig til å kjøre sidelengs. Det ser ut til at denne litt spesielle løsningen, i kombinasjon med en annen girkasse, er med på å få ned forbruket sammenlignet med en likt motorisert Tiguan relativt kraftig. CO2-utslippet er oppgitt å være hele 20 gram lavere.

Konklusjon Nye Audi Q5 er på alle måter et veldig hyggelig bekjentskap, og Audi er i ferd med å gjenetablere seg som bilprodusenten som skaper et herlig kompromiss mellom BMWs kjøreglede og Mercedes' komfort. Prismessig legger Audi seg på ganske nøyaktig samme nivå som både BMW og Mercedes har på henholdsvis X3 og GLC, og alle de tre produsentene kan å skrive ekstrautstyrsregninger med gaffel. Vår svært godt utstyrt testbil koster nå etter nyttår «fra» rett over 600.000 kroner, men har er påsmurt ekstrautstyr for over 250.000 kroner.