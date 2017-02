En kan få inntrykk av at Audis designere har fått litt mer frihet til å gjøre spesielle ting på Q2 enn andre Audi-modeller. Magnus Blaker Magnus Blaker Biltest Test: Audi Q2 1,4 TFSI Sport Audis nye forsøk på å appellere til folk med litt mindre penger.

Audi er et merke som er i en ganske underlig posisjon. På den ene siden skal merket være premiumtilbyderen i VW-konsernet som skal by på noe ekstra. Skoda og VW skal ta for seg de vanlige kundene med litt mindre penger. Samtidig skal de ikke gå for mye i konkurranse med de virkelige nisjeprodusentene til VW - Porsche, Lamborghini og Bentley. Det er derfor beint frem underlig at Audi har en Lamborghini-basert R8 og RS-modeller i konkurranse med Porsche. I den andre enden av skalaen selger de A3 i bøtter og lass, som ganske enkelt er en Golf med et annet interiør og ekstra lydisolering - samt Polo-konkurrent A1.

Ny satsing mot det billige Og det siste tilskuddet til Audis angrep på sine billigere brødre, er den nye knøtt-SUV-en Q2. Dette er en bil som Audi nå aktivt skryter av at det er mulig å få til under 300.000 kroner. Dette fra et selskap som glatt kan legge på 300.000 kroner i rent ekstrautstyr på sine mer påkostede modeller.

Bilen har ikke sitt motstykke i VW-verdenen, men den er relativt like lang som Skoda Yeti, og slår seg inn mot litt utradisjonelle konkurrenter som Opel Mokka X, Mitsubishi ASX, Mazda CX-3, Honda HR-V og kanskje Mini Countryman.

Det kan se ut som en offroad-bil, men drift på bakhjulene er bare mulig hvis du kjøper diesel.

Og la det da være helt klart: Prismessig blir Q2 utklasset. Vår testbil er utstyrt med en 150 hestekrefters bensinmotor, og bare drift på forhjulene. I ribbet utgave koster den en tusenlapp mer enn en Mazda CX-3 med like mye krefter, firehjulsdrift og øverste utstyrsnivå. Mercedes GLA, som en kunne tro var en konkurrent, er hele 23 centimeter lenger. Å sammenligne dette direkte er ikke rettferdig, for Audi-modellen har utnyttet bagasjerommet vesentlig bedre enn Mazda, og generelt virker mer påkostet. Men du må koste på en Audi i denne størrelsen minst 70.000 kroner i ekstrautstyr for at det skal være noe poeng. Vår testbil er det utstyr for 90.000 kroner, og da blir totalprisen 440.520 kroner.

Mange vil nok hevde det er dyrt for en kompakt-SUV. Opplevelse Å sette seg bak rattet på nye Q2 er på mange måter en blandet pose dropps. På den ene siden virker alltid Audi godt skrudd sammen, interiøret er oversiktlig, rattet er godt å holde i og infotainmentsystemet er upåklagelig. Nå er blant annet Android Auto/Apple Car Play på plass for å styre mobilen gjennom midtkonsollen på plass. Fargespillet i setene er forholdsvis spenstig.

Den 1,4-liters turbobensinmotoren har en uvanlig goda gange, er stillegående og turtallsvillig - mens den automatiske girkassen er upåklagelig..

På veien virker bilen forholdsvis fast og kjøreglad. Du kjenner at Audi har mulighet til å kaste penger på understellstuning også på sine av nisjebiler. Ujevnt underlag takler den også godt.

Designet på bilen er forholdvis tøft. Grillen er virkelig Audi-stor, og den har konturer som ser bra ut. Faktisk virker den "mer designet" enn de fleste andre Audi-modeller. Og som alltid har Audi de tøffeste lysene! Men det ser ut som om bilen står på stylter med altfor små hjul. Vi får en følelse av feil proporsjoner. En annen følelse av at noe ikke er helt som det skal, er når man vanskelige vinterveier må ta inn over seg at Audi gjerne selger deg en SUV uten Quattro. En skulle tro at det var en del av DNA-et. Skal du ha det, må du velge diesel.

Innvendig er det også noe som skurrer. Setene mangler skikkelig lårstøtte, instrumentpanel ser ut til å være hentet fra forrige generasjons Golf - og selve infotainmentskjemen kunne gjerne vært minst 50 prosent større. HUD mangler også.

Mangel på det lille ekstra Problemet - hvis vi kan kalle det det - er at Audi forsøker å blande to ting som er direkte motsetninger: De ønsker å lage en billig bil, som skal virke påkostet. Resultatet er en bil som ikke er tilstrekkelig billig, og som heller ikke virker påkostet nok til å være en "skikkelig" Audi. Det finnes flere VW-modeller som virker mer påkostet. Test: VW Passat Alltrack