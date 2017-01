Test: Audi A3 e-Tron facelift (2016)

Lett å forstå at mange velger denne fremfor en elbil.

For det første har bilen i seg selv vært en suksess - og vi har stort sett bare hatt pene ting å si om den. Bilens basis er i tillegg fundamentalt den samme som Norges soleklart mest solgte bil benytter - altså Golf - og i A3-familien er det nå ladbar hybrid det virkelig går i.

Det er ikke gjort nevneverdige endringer på det ladbare hybridsystemet. Det betyr at det forsatt er en 1,4-liters turboladet bensinmotor under panseret som yter 150 hestekrefter, samt en 102-hestekrefters elmotor.

Selve infotainment-systemet er også oppgradert. Menysystemet har blitt litt mer oversiktlig, men det viktigste er at Apple Car Play og Android Auto nå er tilgjengelig. Det betyr at du kan styre mobiltelefonen din, inkludert Spotify, rett fra midtkonsollen.

Det beste med e-Tron-systemet er derimot ikke ytelsen i seg selv, men at dette er av de beste ladbare hybridene når den går på ren eldrift. 102 hestekrefter er tilstrekkelig på egenhånd til at bilen ikke føles undermotorisert til vanlig hverdagskjøring.

Det eneste vi er litt undrende til, er at Audi ikke har fått på plass en indikator som sier at ladelokket er åpnet. Vi har ikke tall på hvor mange e-Tron og GTE-biler vi ser kjørende rundt på veien med dette lokket åpent - og som dermed fyller kontakten med møkk.

Det mest effektive ser derimot ut til å være å la bensinmotoren jobbe fra starten ved kaldstart, for å få opp temperaturen rask - og så gå over til eldrift når du har fått ønsket inneklima. Det er dog ikke helt i tråd med nullutslipp i byene.

Tar gjerne en langtur



Drar du ut på langtur vil forbruket øke en del, men du vil samtidig få føle på at A3 er en overraskende kjøreglad småbil. Det er lett å glemme hvor god jobb VW-konsernet egentlig har gjort med sin «nye» modulære plattform, men hver gang vi setter oss bak rattet på en slik bil, blir vi påminnet om at det er en grunn til at disse bilene selger i bøtter og spann.