Teslas råeste bil har fått kraftig priskutt

Det er ingen andre bilprodusenter som har et så uoversiktlig prisbilde som Tesla. Selskapet justerer prisene som en jojo, blant annet som følge av utviklingen av dollarkursen, men også endret strategi.

Tesla-sjef Elon Musk har tidligere sagt at målet har vært at Model X skulle koste 5000 dollar mer enn en tilsvarende variant av Model S, uten at det har stemt i praksis.

Men i helga nedjusterte selskapet prisen på alle sine Model X-modeller med 3000 dollar, og dermed ble dette plutselig en realitet.

- Da vi lanserte Model X 75D så hadde den lav fortjeneste. Etter hvert som vi har effektivisert produksjonen, er vi i stand til å senke prisen og tilby våre kunder mer for pengene, sier selskapet i en uttalelse til Electrek.

I Norge er prisen redusert med 31.000 kroner på innstegsmodellen 75D.

Hvis du derimot ønsker utgaven med 100 kW batteripakke, så er prisen uendret. Men i stedet har selskapet gjort ekstrautstyret «Premium oppgraderingspakke», som normalt koster nesten 50.000 kroner, til standardutstyr. Dette inkluderer bedre luftfiltrering, elektriske frontdører, oppgradert lyd, varme i sete, ratt, vindusviskere og spylderdyser.

Den virkelige toppversjonen P100D er dog fortsatt en svært kostbar bil, med en startpris på over 1,2 millioner kroner - mens 100D koster rundt 300.000 kroner mindre.

Forskjellen er derimot at du på 100D kan hente ut prisreduksjonen på 50.000 kroner ved å droppe premium-pakken.