Teslabjørn forvarmet Tesla Model X - hele frontruta sprakk

Bjørn Nyland, bedre kjent som Teslabjørn, dokumenterer små og store opplevelser med elbil på sin populære youtubekanal.

Kanalen har over 50.000 følgere, og nå har Nyland publisert en video som viser at det kan gå helt galt om du forsøker å tine snøen på frontruta ved å forvarme bilen. Når 2018 er spådd å bli den kaldeste vinteren på fem år, er det nok flere som kan falle for den fristelsen ...

Full varme mot ruta



Teslabjørn setter varmepumpa på maks og sender lufta mot frontruta.

Poenget var å vise hvor raskt du kan smelte snøen på bilen uten å måtte skrape.

Det ser først ut til å gå etter planen, men etter drøyt tolv minutter går det helt galt.

- Jeg prøver alltid å gjøre dumme ting, som å klemme bananer i døra, men denne gangen har jeg virkelig gjort det, sier Nyland i videoen.