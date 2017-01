Tesla saksøker tidligere autopilot-sjef

Her pågår det et skikkelig kappløp mellom bilprodusentene.

Tesla har ikke bare revolusjonert markedet for elbiler. De er også langt framme med å gjøre bilene sine selvkjørende.

Teslas autopilot er et av de mest avanserte systemene i markedet.

Og i kjent stil har ikke Tesla somlet med å gjøre det tilgjengelig for kjøperne sine. Slik sett har de tatt mange av de mer forsiktige konkurrentene på senga. Det har gitt Tesla mye oppmerksomhet.

Tidligere Google-sjef

Tidligere denne måneden forlot Sterling Anderson jobben som sjef for Teslas Autopilot-løsninger. Nå har det blitt kjent at Tesla saksøker Anderson. Han blir ifølge bransje-nettstedet Automotive News beskyldt for å ha stjålet forretningshemmeligheter og også rekruttert Tesla-ansatte, mens han selv var ansatt i selskapet.

Sammen med en tidligere Google-sjef som jobbet med deres selvkjørende teknologi, skal Anderson ha startet et firma som heter Aurora. Ikke overraskende driver de også med utvikling av selvkjørende teknologi.

Tesla hevder de har bevis for at Anderson skal ha kopiert betydelige mengder med informasjon over til sin datamaskin, og senere forsøkt å slette sporene fra dette.

Nye Model X har naturligvis Teslas Autopilot-teknologi.

Mulig å tjene store penger

Det som gjør dette ekstra pikant, er at verdens bilprodusenter nå investerer store beløp i forskning rundt og utvikling av selvkjørende biler. Det har også vært flere oppkjøp på dette området.

Bil-giganten General Motors (GM) har blant annet kjøpt selskapet Cruise Automation for svimlende åtte milliarder kroner, mens Uber har kjøpt et annet oppstartsfirma, Otto, for for over fem milliarder.

Med andre ord: Her er det mulig å tjene store penger. Det anfører da også Tesla i sitt søksmål:

– Usunn frykt for konkurranse

– I sine forsøk på å holde følge, har de tradisjonelle bilprodusentene skapt muligheter for noen til å bli rik i en fei, skriver Tesla.

Aurora avviser på sin side alle påstander. De hevder at Teslas anklager er falske og viser en "usunn frykt for konkurranse".

Hvem som har rett, blir det etter alt å dømme opp til det amerikanske rettsvesenet å finne ut av.

