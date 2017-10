Tesla Model X topper Consumer Reports verstingliste

Overfor Aftenposten antyder kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge en tilsvarende utvikling for Model X.

- Vi er de første til å innrømme at Model X hadde pålitelighetsproblemer til å begynne med, men dette er rett og slett ikke en aktuell bekymring for nye Model X i dag, og det har ikke vært det på en god stund. Pålitelighetsvurderingene fra Consumer Reports henger et godt stykke etter, fordi undersøkelsene deres gjennomføres mange måneder før resultatene publiseres.