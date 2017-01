Tesla Model S deiser fra 5. til 16. plass på salgslisten

SYNKER PÅ SALGSLISTEN: Teslas Model S har ligget på 5. plass i to år på rad, men i 2016 sank bilen til en 16. plass på listen over antall solgte nybiler. Side3s bilekspert Magnus Blaker tror noe av forklaringen ligger i konkurranse fra kommende og billigere elbiler med dugelig rekkevidde.

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at 2016 ble et rekordår for salg av nybiler i Norge, med hele 154.603 splitter nye biler på veien.

Samtidig har salget av elbiler hatt en liten nedgang. Det merkes på salgstallene for Teslas store suksess og traver, Model S. Den ruller et godt stykke ned på listene, til tross for facelift i 2016.

Både i 2014 og 2015 lå Model S på 5. plass over landets mest solgte nybiler, men i 2016 må bilen ta til takke med en 16. plass. Salgstallet endte til slutt på 2051 eksemplarer.

5.-plassen ble tatt av Toyotas Auris med 4419 solgte eksemplarer i 2016.

Det er 1268 biler unna 2.-plassen, hybriden Mitsubishi Outlander PHEV, men et godt stykke unna Golf på førsteplassen. Hele 13.148 eksemplarer rullet ut fra forhandlerne i 2016.

Magnus Blaker er Side3s bilekspert. Han mener mange potensielle elbilkjøpere har sittet på gjerdet i 2016.

- 2016 har vært året hvor alle har ventet på en rekkevidde-utvidelse i elbilverdenen. Få har ikke ønsket å kjøpe en BMW i3 med 200 km rekkevidde, når de vet at en ny utgave med 300 km rekkevidde er noen få måneder unna til nesten samme pris, sier Blaker.

Han fortsetter:

- Da den oppgraderte i3 kom på slutten av året, ble bilen plutselig mest solgte bil. e-Golf får samme økning i løpet av våren, Renault Zoe har nå nettopp kommet med 400 km rekkevidde. Opel Ampera-e kommer straks med 500 km rekkevidde, og der er ventetiden nå et år. Folk vil ha elbil, men de vil ha den nye typen med lang rekkevidde.

- Teslas Facelift i 2016 hjalp ikke stort på det synkende salget. Hvorfor tror du Model S har gått fra en 5. plass to år på rad til en 16. plass?

- Model S er en forholdsvis dyr bil, reellt en bil til 800.000-900.000 kroner, og de fleste som kunne tenke seg å bruke så mye penger på en bil, har nok allerede kjøpt bilen. Resten har trolig ventet på Model X. Det er vanskelig å se at bilens facelift ga nevneverdig nye salgsargumenter, sier Blaker.

- Vi skal heller ikke utelukke at en del personer har vurdert om de skal kjøpe en litt dyrere bil enn de egentlig hadde tenkt på i en Model S, og så fått med seg at Opel kommer med en elbil med nesten lik rekkevidde og under halv pris, og dermed gått for det rimeligere alternativet, sier Magnus Blaker.

Kommunikasjonsjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge.

Også kommunikasjonsjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge trekker fram SUV-en Model X.

- 2016 var helt i tråd med våre ambisjoner. Vi utvidet utvalget med Model X, som debuterte i Norge på forsommeren. Den har blitt fantastisk godt mottatt. I september var den Norges nest mest registrerte bil, kun slått av Golf, sier Roland til Side3.

Han fortsetter:

- Når det gjelder tidligere år er det verdt å minne om at vi i første kvartal 2015 leverte et eksepsjonelt høyt antall Model S, fordi de første bilene med elektrisk firehjulsdrift ankom Norge.