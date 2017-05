Tesla Model 3: Pris, rekkevidde, dato og plass i bagasjerom

Tesla har hatt enorm suksess i Norge med sin luksuselbil Tesla Model S.

Da bilen ble lansert i Norge i slutten av 2012, startet prisen på rundt 450.000 kroner.

For den prisen fikk en rekkevidde som forbikjørte alle andre elbiler på markedet, og det attpåtil i et design som antagelig fikk Audis designere til å sette kaffen i halsen.

Prisen økte fort, og i mai 2017 må en ut med minst 600.000 for en Model S. Det er her "folkeelbilen" Tesla Model 3 spinner inn i bildet.

Model 3 blir en rimeligere og enklere elbil, men som samtidig forventes å gi dugelig med rekkevidde i et pent design.

Det nærmer seg endelig avduking av Model 3 i juli, og i den forbindelsen begynner vi å få en god del informasjon om folkeelvogna. Her er alt vi vet så langt.

BAGASJEROM PÅ 400 LITER: Det er vesentlig mindre plass i Tesla Model 3 enn i Model S.

Mål, plass, bagasjerom og utstyr i Tesla Model 3



Tesla har bekreftet Tesla Model 3 er snaut 4,7 meter lang (4694 mm). Det er 28 centimeter kortere enn Model S.

Høyden er anslått å være 1,4 meter og bredden er anslått å være 1,9 meter.

Tesla Model 3 har plass til fem voksne personer.

Elbilen mangler et tradisjonelt dashbord, men har en liggende 15 tommers berøringsskjerm i midtkontsollen. Unikt for Model 3 er et viftesystem som strekker seg over hele bilens bredde.

Total plass i bagasjerom foran og bak er bekreftet å være 14 kubikkfot, som er tilnærmet lik 400 liter. Model S har til sammenlikning 850 liter med bagasjerom. Opel Ampera-e har 380 liter. Panseret og bakluka må åpnes manuelt.

Model 3 bygges i en miks av aluminium og stål.

OPTIONAL GLASS ROOF: Tesla bekrefter på tesla.com/compare at glasstaket på Model 3 vil være et tilvalg.

I forkant av Model 3-lanseringen har Tesla og adm.dir Elon Musk forsøkt å dempe forventingene til Model 3 i forhold til Model S. Blant annet har Model 3 under 100 konfigurasjoner mens Model S har over 1500.

I slutten av mai 2017 bekreftet Tesla noen av de konfigurasjonene:

Alle bilder og videoer vi har sett av Model 3 viser bilen med det mye omtalte glasstaket. Men i en sammenlikning med Model S Tesla har publisert på sine nettsider , oppgir bilprodusenten glasstaket som ekstravalg.

Bilen kan dessuten leveres med enten 18 eller 19 tommers hjul.

Dato for Tesla Model 3 i Norge

Prototypen av Tesla Model 3 ble offisielt avduket den 31. mars 2016. Den endelige, produksjonklare versjonen av bilen forventes avduket i juli 2017.

Tallene for forhåndsbestillinger verden over er skyhøye, anslag strekker seg mot 700.000 biler.

Tesla bekrefter på sine nettsider av ventetiden for Model 3 er minst ett år.

Når de første Tesla Model 3 kjører på norske veier, er høyst usikkert, men vi snakker nok tidligst vinteren 2017 - kanskje ikke før 2018.

Rekkevidde for Tesla Model 3



Tesla har ikke bekreftet hvilke batteripakker Model 3 vil bli utstyrt med, men de anslår at rekkevidden på elbilen starter rundt 215 miles - som blir tett på 35 mil.

Det er nok rekkevidde under ideelle forhold selv om det er snakk om den relativt nøkterne EPA-standarden.

Model 3 er mindre, enklere og kommer med langt færre valg enn Model S, men tilbyr uanstrengt kjøring og en god rekkevidde på minst 350 kilometer for standardmodellen Teslas offisielle blogg, 6. april 2017

Model 3 får i likhet med sine storebrødre Model S og Model X tilgang til hurtigladerne til Tesla, men for Model 3 vil det koste penger å lade fra første kilowattime.

KUN ÉN SKJERM: Tesla Model 3 har ikke et vanlig dashbord. All informasjon fra bilen blir vist på én 15 tommers skjerm plassert til høyre for føreren. Det er den som tydelig stikker opp på bildet over.

Pris på Tesla Model 3

Vi kjenner den amerikanske startprisen på Tesla Model 3: 35.000 dollar.

Teslasjef Elon Musk forventer imidlertid at folk flest vil oppgradere bilen fra standardutgaven til en bil med utstyr for nærmere 370.000 kroner (42.000 dollar).

Men en undersøkelse blant 8000 personer som har forhåndsbestilt Tesla Model 3, viser at kjøpere forventer enda høyere priser.

Med utgangspunkt i prisene for ekstrautstyr til dagens Tesla-modeller, forbereder kjøperne seg på en sluttpris på mellom 390.000 og 480.000 kroner.



Snittet for de 14 nordmennene som er med i undersøkelsen ligger på 53.400 dollar, altså om lag 470.000 kroner.

Det er dataforsker Ben Sullins som har satt sammen tabellene basert på informasjon fra Model3Tracker.info. Du kan leke med en interaktiv utgave her.

Svært få oppgir at de kommer til å gå for standardmodellen uten noen form for oppgraderinger.

Ytelser og funksjoner i Tesla Model 3

Vi kjenner ikke til antall hestekrefter eller dreiemoment, men Tesla bekrefter at Model 3 unnagjør 0-100 km/t på 5,6 sekunder. Det er 1,7 sekunder raskere enn Opels Ampera-e.

Elbilen blir utstyrt med maskin- og programvare som kan gjøre den helt selvkjørende.