Tesla Model 3: Kundene regner med priser på en halv million kroner

Med utgangspunkt i den norske og amerikanske prisen på Tesla Model S, har vi regnet ut hva dollarprisen i USA mest sannsynlig utgjør i Norge inkludert elbilfordelene.

82.800 dollar for Tesla Model S 75D tilsvarer i praksis 723.600 kroner i Norge. Det vil si at for hver tesladollar i USA må en ut med 8,74 kroner i Norge.

Dette er utgangspunktet for de norske summene i denne artikkelen.