Tesla girer opp - skal doble antall superlade-stasjoner i 2017

Det kommer fem nye superladestasjoner til Norge - to av dem plasseres i Troms. Resten rundt om i Sør-Norge.

Det kommer fem nye superladestasjoner til Norge - to av dem plasseres i Troms. Resten rundt om i Sør-Norge.

Det er litt stille før stormen hos Tesla akkurat nå. Slik kan det i alle fall virke fra utsiden. Men i kulissene skjer det mye.

Model X-leveringene går sin gang, og nå stålsetter man seg på produksjonstrøkket som vil komme når Model 3 er klar.

På verdensbasis snakker vi flere hundre tusen bestillinger, så her får Tesla hendene fulle.

Det siste er at Tesla nå har bestemt seg for å satse hardt på nettverket av superladestasjoner, for å møte etterspørselen som vil komme med Model 3.

Per nå er det 5000 slike ladepunkter, innen utgangen av året skal det tallet dobles.

I tillegg skal såkalte Destination chargers, hurtigladere plassert ved hoteller og rasteplasser, økes fra 9.000 til 15.000.

Dette kan bli markedets råeste elbil

Når Model 3 kommer på markedet, vil det bety langt større press på Teslas superadere.

Fem nye i Norge

Tesla har et spesielt forhold til Norge. Det var her Model S virkelig fikk fotfeste, takket være de mange insentivordningene vi har rundt det å kjøpe, eie og bruke elbil.

Derfor er det også viktig med et godt utbygd nettverk av strategisk plasserte superladere her. I dag er 29 superladestasjoner plassert rundt om i Norge.

Fem nye er på vei snart, disse skal plasseres i Lier, Røldal (nær Haukelifjell), Skodje (nær Ålesund), Missingmyr (nær Fredrikstad/Sarpsborg), Skibotn og Sørkjosen – de to siste ligger begge i Troms.

Her kan du se kartet som viser Teslas nåværende planer for nye superladestasjoner.

Elbil: Hvor lenge holder egentlig batteriene?

Enklere å Harry-handle

Tesla har alt en superladestasjon på E6 ved Uddevalla, en ny er planlagt ved E6 ved Tanumshede, litt sør for Strømstad. I tillegg kommer det en i Torsby og en i Töckfors.

Dermed skal det meste være lagt opp til å kunne ta med seg Teslaen på Harry-handel, i Sør-Norge i alle fall.

Skal du videre sørover, vil du også møte et stadig mer utbygd nettverk. Planen er blant annet at både Spania, Portugal og Italia skal være dekket.

Årets viktigste elbilnyhet: Se hva den vi koste

Får beskjed om det er ledig

Tesla åpnet i fjor verdens største superladestasjon for elbiler rett ved E6 på Nebbenes i Akershus. Her står det 20 ladestolper.

Effekten på disse er på rundt 120 kilowatt, og den styrken er det kun Tesla som tåler.

Den siste software-oppdateringen gjør også at Tesla-eierne kan se hvor det er ledig kapasitet på ladepunktene.

Klikk her for å lese hva norske Tesla-eiere synes om bilen sin

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:

5 ting du bør vite om Volvos nye bestselger-SUV

Nå er denne godbiten fra Pontiac veteran

2005 BMW M5: Slik skal Robert selge BMWen sin

BMW 318d: Det er en helt spesiell grunn til at Phillips BMW fikk Minions-tema