Tesla avkrefter rykte om Model 3: - Fundamentalt feil

Ved utgangen av tredje kvartal anslo Tesla selv at de skulle ha produsert 1500 eksemplarer av den etterspurte folkeelbilen Model 3.

Men elbilprodusenten er i en fase de selv omtaler som "produksjonshelvete", og klarte kun å levere litt over 200 biler.

Ikke lenge etter skrev Wall Street Journal at en av årsakene til at det går så tregt med produksjonen, er at Tesla må håndlage enkelte av delene til Model 3.

Det ville i så fall indikere at produksjonen av Model 3 er et stykke unna å bli så strømlinjeformet den må være for å levere på den enorme etterspørselen. På verdensbasis har over 400.000 betalt for en plass i bestillingskøen.

Nå slår Tesla tilbake på ryktene, samtidig som teslasjefen Elon Musk publiserer en video fra fabrikken hvor bilen skrus sammen.

I en kommentar til finansavisen Forbes, uttaler Tesla at artikkelen er "fundamentalt feil og villedende":

This reporting is fundamentally wrong and misleading. We are still in the beginning of our production ramp, but every Model 3 is being built on the Model 3 production line, which is fully installed, powered on, producing vehicles, and increasing in automation every day. However, every vehicle manufacturing line in the world has both manual and automated processes, including the Model S and Model X line today. Contrary to the Journal’s reporting, this is not some revelation. As we’ve always acknowledged, it will take time to fine-tune the line for higher volumes, but as we have also said, there are no fundamental issues with Model 3 production or its supply chain, and we are confident in addressing the manufacturing bottleneck issues in the near-term. We are simply working through the S-curve of production that we drew out for the world to see at our launch event in July. There’s a reason it’s called production hell.